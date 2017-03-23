Ліквідація надзвичайної ситуації у Балаклії відбуватиметься у три етапи – Зубко

Ліквідація надзвичайної ситуації у Балаклії на Харківщині буде проходити у три етапи, повідомив віце-прем’єр і міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у Facebook.

За його словами, спочатку рятувальники ліквідують пожежу та евакуюють звідти людей, потім відбудеться розмінування об’єкту, після чого почнеться відновлення пошкоджених вибухами будівель.

«Наразі готуються поставки скла, шиферу, пиломатеріалів із Дніпропетровської області та інших регіонів», – написав Зубко.

Як заявляв раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман, ситуація з пожежею і вибухами на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області може тривати від трьох до семи днів.

Вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкового поранення у скроню зазнала жінка, яку госпіталізували.

СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство. За його словами, за словами свідків, перед пожежею на складі було чути гудіння безпілотника, а потім почалися вибухи.

З довколишніх населених пунктів евакуюють людей. Влада повідомила про майже 20 тисяч евакуйованих.