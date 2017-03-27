США засудили масові затримання протестувальників у Росії – Держдепартамент

США засудили арешти сотень демонстрантів у Росії, висловивши також стурбованість затриманням опозиційного політика Олексія Навального.

«Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх мирних демонстрантів», – сказав представник Держдепартаменту США Марк Тонер в заяві 26 березня.

Він додав, що Вашингтон був «стурбований» звісткою про арешт Олексія Навального.

«Затримання мирних демонстрантів, спостерігачів за дотриманням прав людини, а також журналістів є образою основних демократичних цінностей», – заявив Тонер.

26 березня у низці міст Росії відбулися антикорупційні мітинги. Протести були пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

Повідомлялося про затримання учасників цих протестів. За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», у Москві напередодні було затримано понад 800 осіб, тоді як поліція повідомила про приблизно 500. За даними ЗМІ, 130 людей були затримані в Санкт-Петербурзі.

Серед затриманих – опозиціонер Олексій Навальний, який організував мітинг в Москві і закликав провести аналогічні мітинги по всій Росії. Навальний закликав своїх прихильників продовжувати протест без нього. Пізніше він написав у Twitter, що «всіх, хто проти корупції затримати не можна», і що він пишається тими, хто вийшов на вулиці.

Прес-секретар Фонду боротьби з корупцією Навального через соцмережі повідомив, що політик буде під вартою упродовж ночі до рішення суду 27 березня.