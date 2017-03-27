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27 Березень 2017, Київ 10:20
Новини | Міжнародні

З офісу Фонду боротьби з корупцією у Москві винесли техніку – Ярмиш

Обшук у приміщенні Фонді боротьби з корупцією, фото архівне

Обшук у приміщенні Фонді боротьби з корупцією, фото архівне

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Вночі із офісу Фонду боротьби з корупцією в Москві невідомі особи винесли техніку. Про це на сторінці у Twitter повідомила прес-секретар ajyle Кіра Ярмиш.

«З офісу ФБК якісь люди мовчки виносять техніку. Це вже не обшук, це грабунок», – написала Ярмиш.

Вона припустила, що ті, хто вилучив техніку, таким чином спробували перешкодити подальшій діяльності фонду.

«Так ніби на нашу роботу можна вплинути, вкравши техніку», – додала Ярмиш.

Раніше в неділю поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

26 березня у низці міст Росії відбулися антикорупційні мітинги. Протести були пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва.

За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», у Москві напередодні було затримано понад 800 осіб, тоді як поліція повідомила про приблизно 500. За даними ЗМІ, 130 людей були затримані в Санкт-Петербурзі.

Серед затриманих – опозиціонер Олексій Навальний, який організував мітинг в Москві і закликав провести аналогічні мітинги по всій Росії. Навальний теж чекає рішення суду 27 березня після проведеної за ґратами ночі.

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