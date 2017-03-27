Представники ГУАМ підписали протокол про створення ЗВТ

Представники урядів Грузії, України, Азербайджану і Молдови (ГУАМ) на саміті в Києві 27 березня підписали протокол до угоди про вільну торгівлю щодо створення робочого органу координації дій сторін у рамках угоди.

За повідомленням уряду України, підписання документів відбулося у присутності прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, прем’єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа і віце-прем’єр-міністра Азербайджану Ісмета Дурсун огли Абасова.

«Важливо, що ми сьогодні підписали низку документів, які дозволять нам вже у 2017 році повноцінно запровадити зону вільної торгівлі у рамках наших держав. Це сприятливо позначиться на розвитку наших національних економік, поглибить наше співробітництво», – сказав Володимир Гройсман.

Крім того, сторони підписали протокол про визнання окремих видів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через державний кордон країн ГУАМ.

Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ із участю Грузії, України, Азербайджану і Молдови була заснована 1997 року. Із 1999 по 2005-й до організації також входив Узбекистан, і тоді вона звалася ГУУАМ. Але це об’єднання так і не стало постійно активною міжнародною організацією, переживши кілька сплесків активності і періодів застою.