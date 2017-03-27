Путін зустрівся з Вучичем перед виборами у Сербії

Президент Росії Володимир Путін 27 березня у Москві зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Александром Вучичем.

Ця зустріч відбулася перед президентськими виборами у Сербії, запланованими на 2 квітня. Путін побажав «успіху чинній владі».

Більше подробиць цієї зустрічі наразі не повідомляють. Раніше медіа інформували, що Вучич сподівається завершити домовленості щодо постачання Белграду шість російських винищувачів MIG-29 перед президентськими виборами у Сербії.

Александр Вучич є фаворитом президентської кампанії після того, як чинний президент Сербії Томіслав Ніколич відмовився йти на другий президентський термін.

Вучич, колишній націоналіст, позиціонує себе як проєвропейський політик, який одночасно хоче збереження добрих відносин з Росією.

Раніше у понеділок речник Путіна Дмитро Песков завив, що «не може бути ніяких розмов про втручання Кремля у будь-які передвиборчі процеси».