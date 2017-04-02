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02 Квітень 2017, Київ 19:51
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У Сербії обирають нового президента (відео)

У Сербії обирають нового президента (відео)
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У Сербії 2 квітня відбуваються вибори президента країни. Відповідно до останніх передвиборчих соціологічних опитувань, найбільші шанси на перемогу має нинішній прем'єр-міністр країни Александр Вучич: Агенція Demostat дає йому 56 відсотків, тоді як його головний конкурент, студент і сатирик Лука Максимовіч під псевдонімом «Білий», має 9,5 відсотка. За результатами іншого опитування, агентства Ipsos, Вучич має 53%, Максимович 11%. У разі, якщо в першому колі переможець не визначиться, другий тур відбудеться 16 квітня.

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