Мінфін: технічна місія МВФ з питань податкової політики завершила роботу в Україні

Міністерство фінансів заявляє, що технічна місія МВФ з питань податкової політики завершила роботу в рамках двотижневого візиту до України.

Як повідомляє прес-служба відомства, Мінфін отримав консультативну допомогу, зокрема, щодо регулювання контролю над трансфертним ціноутворенням, удосконалення спрощеної системи оподаткування.

Також місія надала рекомендації щодо впровадження податку на виведений капітал, додають у міністерстві.

Українська сторона очікувала в березні від МВФ надання нового траншу позики, сума якого складе 1 мільярд доларів, проте фонд переніс розгляд цього питання.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.