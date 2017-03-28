МЗС: українці матимуть «безвіз» із ЄС до літа

У Міністерстві закордонних справ України прогнозують запровадження безвізового режиму для українців до літа цього року. Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

«Від 28 березня громадяни Грузії подорожуватимуть до країн ЄС без віз. До літа – й українці», – йдеться в повідомленні.

Громадяни Грузії, що мають біометричні паспорти, від 28 березня можуть подорожувати в більшість країн-членів Європейського союзу без віз. У вівторок вступила в дію лібералізація візового режиму ЄС для Грузії. Таким чином, з 28 березня громадяни Грузії можуть перебувати на території дії «шенгенської зони» без віз не більш ніж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Угода про лібералізацію візового режиму для Грузії буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також не діятиме в країнах шенгенського простору, що не входить в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

В ЄС раніше заявляли, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня. Голосування щодо лібералізації візового режиму для України у Європарламенті має відбутися на початку квітня.