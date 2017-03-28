28 березня між ЄС та Грузією запрацював безвізовий режим. Це означає, що громадяни Грузії, які мають біометричні паспорти, можуть перебувати на території ЄС (точніше, «шенгенської зони») без віз не більш ніж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Українці ж можуть очікувати на безвізовий режим з Євросоюзом у найближчі місяці, хоча на початку переговорів із Брюсселем Київ і Тбілісі ішли разом. Прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі в перший день дії «безвізу» був з візитом в Афінах і наголосив, що Грузія доклала багато зусиль, аби виконати вимоги для візової лібералізації.