Грузини їдуть в Європу без віз. Незабаром це мали б робити й українці

Громадяни Грузії з біометричними паспортами від вівторка, 28 березня, можуть без віз їздити до переважної більшості країн Європейського союзу. На цей день Грузія, яка прагне тісніших зав’язків з Європою, чекала довго. Країна постала перед спробами Росії поновити свій вплив після короткої війни з Грузією у 2008 році. Але Єврокомісія рекомендувала ще наприкінці 2015 року скасувати візи для грузинів, але переговори з іншими країнами ЄС тривали важко. І все ж після затримок і очікувань, але також і важкої роботи, Грузія отримала «безвіз» з Європою. Керівники країни вважають цей день символічним днем на шляху повернення Грузії в лоно європейської сім’ї народів.

Візова лібералізація для Грузії стосуватиметься всіх членів Європейського союзу, окрім Британії та Ірландії. Вона також не діятиме в країнах Шенгенської зони, які не є членами Євросоюзу: Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Відтак, в країнах Шенгенської зони – членах ЄС громадяни Грузії, які є власниками біометричних паспортів, зможуть перебувати 90 днів протягом 180-денного періоду.

Привітання Грузії від Єврокомісії:

Міністр закордонних справ Грузії Міхеїл Джанелідзе сказав журналістам, що жителі сепаратистських Абхазії та Південної Осетії, які мають грузинські паспорти, теж можуть їздити до ЄС без віз. За словами міністра, «привілеї, пов’язані з безвізовими подорожами, будуть доступні і нашим громадянам, які живуть на окупованих територіях».

А президент Грузії Георгій Маргвелашвілі сказав, що в такій пропозиції жителям Абхазії та Південної Осетії немає злого умислу.

Немає ніякої приманки в нашій пропозиції нашим громадянам, які живуть в зонах конфліктів, скористатися цими перевагами

«Це символічно, що сьогодні Грузія зробила ще один значний крок в процесі євроінтеграції… Я б хотів би наголосити, що немає ніякої приманки в нашій пропозиції нашим громадянам, які живуть в зонах конфліктів, скористатися цими перевагами», – сказав грузинський президент на зустрічі в Тбілісі з президентом Латвії.

Тбілісі вважає Абхазію та Південну Осетію окупованими територіями, а Росія, яка має в тих анклавах тисячі своїх вояків, розглядає ті сепаратистські регіони як «незалежні країни» після п’ятиденної війни з Грузією у серпні 2008 року.

Я переконаний, що безвізовий режим наблизить Грузію до ЄС

Сам латвійський президент, Раймондс Вейоніс, країна якого в ЄС активно підтримує євроінтеграцію Грузії, заявив: «Я переконаний, що безвізовий режим наблизить Грузію до ЄС і матиме позивний вплив та двосторонню співпрацю між Грузією та Латвією».

Важка домашня робота

«Безвіз» для Грузії – як також і для України – затримувався через узгодження механізму його призупинення в разі, якщо щось буде не так. Тобто, коли велика кількість людей перебуватиме довше усталених термінів на території ЄС або буде сплеск кількості шукачів політичного притулку тощо. Дія цього механізму призупинення, до речі, теж набуває чинності 28 березня разом з початок дії безвізового режиму.

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі в перший день дії «безвізу» був з візитом в Афінах і наголосив, що Грузія доклала багато зусиль, аби виконати вимоги для візової лібералізації.

«Це історичний день, бо Грузія потребувала зробити багато для досягнення цієї мети», – сказав Квірікашвілі в Афінах.

Наш народ неодноразово підтверджував відданість свободі та демократичним принципам. Це є значний крок до нашого законного місця в єдиній європейській родині

«Наш народ неодноразово підтверджував відданість свободі та демократичним принципам. Це є значний крок до нашого законного місця в єдиній європейській родині. Грузія стала навіть ще більш європейською, що є результатом спільної роботи та терпіння наших людей», – заявив з нагоди «безвізу» спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.

Реакції на «безвіз»

Журналісти Грузинської редакції Радіо Свобода опитували людей в аеропорту Тбілісі та на вулицях грузинської столиці, що вони думають про «безвіз»?

– Я прямую до Брюсселя і щасливий з того. Я радий, що процес візової лібералізації завершився успішно. Це дозволить нам ще ближче просунутись до Євросоюзу.

– Я лечу до Мюнхена, але потім до Берліна. Я, ймовірно, буду одним з перших грузинів, який в’їде в Німеччину без візи. Це справді неймовірне та приємне відчуття. Це як бути частиною чогось історичного.

Ну, хто в такому настрої, щоб подивись на світ, добре їм. Але для таких людей як я, що воно дасть?

​– Я думаю, що це величезний крок уперед для країни, особливо для молодих людей, які від цього виграють. Багато з них зможуть втілити свої мрії. Це чудово і захоплююче.

– Ну, хто в такому настрої, щоб подивись на світ, добре їм. Але для таких людей як я, що воно дасть? Ну,…

Багато зарубіжних лідерів, керівників країн ЄС привітали Грузію з набуттям безвізового режиму.

Президент Литви Далія Ґрібаускайте: «Відкрита дорога для грузинського народу! Подорожуйте безпечно!»

В самій Грузії симпатики України провели флешмоб, тримаючи написи: «Відчуваю себе не повним європейцем, допоки Україна не отримала «безвіз»:

Раніше Грузія й Україна йшли в прив’язці до безвізового режиму, але наприкінці минулого року їх розділили. Вочевидь, далися взнаки масштаби та кількість населення України (все населення Грузії дорівнює населенню Києва), а також попередні затримки з антикорупційними та антидискримінаційними законами і створенням відповідних органів в Україні для боротьби з корупцією.

Нині, за оптимістичними оцінками, Україна відстає від Грузії у запровадженні візової лібералізації з ЄС десь на 2,5 місяці.

Для України нині ключові дати: 5 квітня відбудуться дебати європарламентарів, а 6 квітня за безвізовий режим для українців голосуватиме Європейський парламент.