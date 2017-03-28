Для громадян Грузії починає діяти безвізовий в’їзд у більшість країн ЄС

Громадяни Грузії, що мають біометричні паспорти, відсьогодні можуть подорожувати в більшість країн-членів Європейського союзу без віз. У вівторок вступила в дію лібералізація візового режиму ЄС для Грузії. Таким чином, з 28 березня громадяни Грузії можуть перебувати на території дії «шенгенської зони» без віз не більш ніж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Угода про лібералізацію візового режиму для Грузії буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також не діятиме в країнах шенгенського простору, що не входить в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Безвізовий режим для Грузії Європарламент підтримав 2 лютого, після цього домовленості підтвердили ще на кількох етапах відповідно до вимог європейської бюрократії. Аналогічного режиму з ЄС наразі очікує Україна.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

«Безвіз» для Грузії вже діє. На черзі Україна