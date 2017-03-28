Шокін у ВАСУ домагається поновлення на посаді генпрокурора

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін просить Вищий адміністративний суд визнати незаконними й скасувати рішення щодо його звільнення.

Згідно з розкладом на сайті ВАСУ, відповідна справа буде розглядатися о 15:30 10 квітня.

Крім того, Шокін вимагає поновлення на посаді генпрокурора.

Відповідачами у справі вказані президент Петро Порошенко і Верховна Рада України.

У березні 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.

Відповідно до чинного законодавства, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється з посади за згодою Верховної Ради президентом України.