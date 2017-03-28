Transparency International закликає скасувати е-декларування для неурядових організацій

Міжнародна неурядова організація із боротьби з корупцією Transparency International закликає владу України скасувати закон, що зобов’язує представників громадських організацій подавати електронні декларації.

Відповідні зміни до закону про запобігання корупції 27 березня підписав президент України Петро Порошенко, а раніше схвалила Верховна Рада.

У заяві Transparency International йдеться, що такі заходи спрямовані на залякування громадянського суспільства і, зокрема, активістів боротьби з корупцією і повинні бути негайно скасовані.

«Якщо ці поправки наберуть чинності, це свідчитиме про те, що вище керівництво не вважає серйозним питання боротьби з корупцією. Це означатиме, що влада стала на бік тих, хто хоче придушити антикорупційний рух. Ці поправки є своєрідною помстою з боку законодавців, які не задоволені тим, що мають декларувати своє майно. Немає жодних підстав для виокремлення антикорупційних НГО», – сказав Хосе Угас, голова правління Transparency International.

«Неурядові організації перебувають під контролем у громадськості та донорів. Відповідні органи перевіряють податкові та фінансові звіти. Наші щорічні звіти є доступними онлайн. Ці нові поправки, які поширюються на контрагентів, які працюють з нами, не тільки ускладнять антикорупційну діяльність, але й життя тих людей, які опосередковано надають підтримку і допомогу в нашій роботі», – зазначив Ярослав Юршичин, виконавчий директор Transparency International Україна.

Раніше відповідний закон розкритикувала міжнародна правозахисна організація Freedom House.

Зміни до закону, ухвалені Верховною Радою України минулого тижня, передбачають електронне декларування для антикорупційних активістів, а також звільняє від електронного декларування, зокрема, солдатів і сержантів Збройних сил України і дати можливість для офіцерів, що перебувають у зоні АТО, відтермінувати подачу декларацій до повернення до пунктів постійної дислокації.

Президент України Петро Порошенко підписав зміни закону про електронне декларування 27 березня після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа, але заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документу, які критикують активісти.