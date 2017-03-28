Freedom House: зміни до е-декларування в Україні порушують стандарти Ради Європи

Міжнародна правозахисна організація Freedom House критикує зміни до закону про електронне декларування в Україні, підписані напередодні президентом Петром Порошенком.

Як йдеться в заяві організації, цей закон дозволить збільшити контроль влади за організаціями громадянського суспільства, підірве їхню роботу, «що необхідна для відновлення суспільної довіри до влади».

«Нові вимоги спрямовані на захист політиків, незадоволених громадським контролем, і дають їм можливість помститися тим, хто бере участь в антикорупційних розслідуваннях. Більше того – закон, вочевидь, порушує стандарти Ради Європи, що забороняють довільне і дискримінаційне втручання в незалежну діяльність громадянського суспільства», – сказав Марк Берендт, директор програм Євразії Freedom House.

Президент України Петро Порошенко підписав зміни закону про електронне декларування 27 березня після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа.

Зміни до закону, ухвалені Верховною Радою України минулого тижня, передбачають електронне декларування для антикорупційних активістів, а також звільняє від електронного декларування, зокрема, солдатів і сержантів Збройних сил України і дати можливість для офіцерів, що перебувають у зоні АТО, відтермінувати подачу декларацій до повернення до пунктів постійної дислокації.

Порошенко на зустрічі з громадськими активістами, які закликали його не підписувати закон, заявив, що не накладатиме на нього вето, але запропонує внести зміни до тих пунктів документу, які критикують активісти.

Прихильники закону наголошують, що борці з корупцією мали б бути чисті перед законом, і в такому разі електронне декларування нічим їм не загрожує.

Водночас критики, серед яких і комісар ЄС із питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган, змін заявляють, що вони дадуть змогу втручатися в роботу громадянського суспільства і перешкоджати їй.