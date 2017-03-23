Антикорупціонери називають новий закон про декларування «плювком в обличчя» міжнародних партнерів

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Народні депутати не тільки звільнили від електронного декларування більшість військовослужбовців, але й розширили коло осіб, які мають подавати декларації в електронному вигляді. Тепер повідомляти про свої доходи і майно мають, зокрема, антикорупційні громадські активісти і кандидати в депутати всіх рівнів. Голова комітету з питань запобігання корупції вважає, що в такому вигляді закон не підпишуть – текст суперечить сам собі, а поправки мали стосуватися тільки військовослужбовців. Антикорупційні активісти говорять, що тепер декларації доведеться писати навіть їхнім підрядникам.
Верховна Рада підтримала законопроект, який звільнив від електронного декларування солдатів і сержантів Збройних сил України, а також курсантів військових навчальних закладів. Молодшим офіцерам дадуть можливість відтермінувати електронне декларування до повернення на базу чи завершення служби. Це не стосується військовослужбовців, які обіймають посади, де декларування майна є обов’язковим, і старших офіцерів – їм майно доведеться показувати.
Закон треба було ухвалювати терміново – 31 березня закінчується перший етап електронного декларування, і з 1 квітня військовослужбовці на передовій стали б порушувати закон про боротьбу з корупцією.
Під час розгляду законопроекту народний депутат Тетяна Чорновол внесла поправки – не про зменшення, а про збільшення тих, хто має подавати електронні декларації. Раніше профільний комітет відхилив ці ж пропозиції. Народний депутат наголосила, що декларувати свої статки і майно мають кандидати в депутати усіх рівнів, члени громадських рад при державних структурах, керівники наглядових рад державних банків і підприємств, а також антикорупційні активісти.
«Вважаю надзвичайно потрібним, щоб вони подавали е-декларації, тому що їхня діяльність має корупційні ризики. Е-декларування – це прозорість, це основа антикорупційної політики. Тому прошу підтримати всі мої правки, вони мають єдину логіку і єдину систему», – заявила Чорновол. Народний депутат викреслила з переліку нових декларантів редакторів і засновників засобів масової інформації – спочатку Чорновол хотіла зробити прозорими і їхні статки.
Працівники деяких ЗМІ також підпадуть під новий закон
Парламент підтримав закон із поправками представниці «Народного фронту», але, на думку голови комітету з питань запобігання корупції Єгора Соболєва, підписувати текст не можна. По-перше, закон мав стосуватися тільки військових, а по-друге, поправки суперечать як чинним законам, так і одна одній. Він наголосив, що введення декларацій для антикорупційних активістів відверне увагу від хабарів посадовців.
Тепер буде ситуація, коли такі громадські активісти будуть ретельно розслідуватися Національною агенцією з питань запобігання корупції, проти них будуть порушуватися кримінальні справи
«Я думаю, що тепер буде ситуація, коли такі громадські активісти будуть ретельно розслідуватися Національною агенцією з питань запобігання корупції, проти них будуть порушуватися кримінальні справи. Коли їм буде зроблено все, що мало бути зроблено президенту, народним депутатам і міністрам, які не можуть пояснити своє майно або приховують його частину», – заявив Соболєв.
Вилучення журналістів зі списку не збереже ЗМІ від перевірок, вважає народний депутат, тому що багато які видання зареєстровані саме як громадські організації і також отримують гранти.
А ось голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, народний депутат Вікторія Сюмар говорить, що цей закон – не про покарання для громадських організацій, а про прозорість тих, хто критикує державних службовців.
В багатьох країнах світу існує обов’язок декларування кожного громадянина. Нічого страшного я в цьому не бачу
«Це – питання доброї волі насправді самих громадських організацій. В багатьох країнах світу існує обов’язок декларування кожного громадянина і багато хто заповнює декларацію. І, напевно, світ рухається в напрямку цієї прозорості. Нічого страшного я в цьому не бачу», – заявила Сюмар.
Закон нагадує дії Путіна і Януковича – голова громадської ради при НАБУ
Голова Ради громадського контролю при НАБУ Олексій Гриценко готовий подати електронну декларацію, але не вважає це ефективною мірою у боротьбі з корупцією. Раніше для того, щоб увійти в громадську раду, він подавав звичайну декларацію.
Це – просто істерія влади, яка намагається таким чином зараз працювати з іноземними агентами, як Путін, і робить кроки, які нагадують те, що робив Янукович
«Розумію, що це – просто істерія влади, яка намагається таким чином зараз працювати з іноземними агентами, як Путін, і робить кроки, які нагадують те, що робив Янукович. Він почав боятися активістів – Самооборони, «Автомайдану». Це просто безглуздо, тому що ми не отримуємо фінансування з бюджету», – заявив Гриценко в коментарі Радіо Свобода.
Гриценко каже, що формулювання закону можуть створити труднощі для роботи антикорупційних громадських організацій – декларацій будуть вимагати від підрядних організацій чи партнерів.
Виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк в коментарі Радіо Свобода назвала закон «плювком в обличчя» тих країн і фондів, які допомагають Україні боротися з корупцією. Заповнювати електронні декларації мають представники саме тих організацій, які отримують фінансування в рамках міжнародних проектів технічної допомоги.
Ми, наприклад, за рахунок грантів платимо за оренду нашого офісу, за інтернет, за переклади і за інші базові сервіси. Тепер нашим підрядникам доведеться також заповнювати декларації
«Причому не тільки працівники таких громадських організацій, але і всі ті, хто отримує прямо або опосередковано кошти з подібних проектів. Ми, наприклад, за рахунок грантів платимо за оренду нашого офісу, за інтернет, за переклади і за інші базові сервіси. Тепер нашим підрядникам доведеться також заповнювати декларації, і вони будуть нести відповідальність за їхнє неподання чи брехню», – розповіла Каленюк.
Виконавчий директор наголосила, що зараз вони також передають контролюючим органам усю фінансову інформацію про діяльність організацій і станом на сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції готує проти них адміністративний протокол – через гонорар для народного депутата Сергія Лещенка, 300 доларів за лекцію. Якщо закон підпишуть, контролюючим органам буде значно простіше тиснути на антикорупційних активістів, каже Каленюк.
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