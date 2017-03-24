Єврокомісар на зустрічі з українським посадовцем розкритикував зміни до закону про е-декларації

Комісар ЄС із питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган розкритикував ухвалені Верховною Радою України в четвер зміни до законодавства про електронні декларації, що, зокрема, мають запровадити необхідність електронного декларування статків і для громадських активістів у сфері боротьби з корупцією.

Як написав він у твітері, про це йшлося в його розмові з віце-прем’єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.

За його словами, вони мали «добрий обмін думками про важкі виклики, що постають перед Україною, і про разючі успіхи, досягнені в реформах».

Як заявив єврокомісар, у цьому вирішальну роль відіграють організації громадянського суспільства, що борються з корупцією. «Електронні декларації повинні боротися з корупцією в державній і місцевій адміністрації, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства. Зміни до закону про електронні декларації – це крок назад, а не вперед, і їх треба переглянути», – написав Ган.

У четвер із критикою змін до закону виступило посольство США в Україні. Воно написало у твітері: «Е-декларації для найвищих державних службовців – потужний крок у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню – робити крок назад».

У п’ятницю Верховна Рада не підтримала пропозицію голови парламентського комітету з питань запобігання корупції Єгора Соболєва – він хотів скасувати ухвалений у четвер закон про необхідність електронного декларування для антикорупційних активістів, що також має звільнити від електронного декларування, зокрема, солдатів і сержантів Збройних сил України і дати можливість для офіцерів, що перебувають у зоні АТО, відтермінувати подачу декларацій до повернення до пунктів постійної дислокації.

Прихильники закону наголошують, що борці з корупцією мали б бути чисті перед законом, і в такому разі електронне декларування нічим їм не загрожує.

Тим часом у соцмережах поширювали копії офіційно не підтверджених документів, із яких, якщо їм вірити, мали випливати значні зарплати борців із корупцією, що існують на західні ґранти, суми яких іноді перевищують суми викритих активістами зловживань.