Вдова екс-депутата Росії Вороненкова вирішила перенести концерт у його пам’ять в Києві

Оперна співачка і вдова екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Марія Максакова повідомила про рішення перенести запланований на 31 березня концерт української пісні. Його вона раніше планувала присвятити вбитому в Києві чоловіку. Про це Максакова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Друзі, концерт, запланований на 31 березня, переноситься. Я обов’язково заспіваю в пам’ять про мого коханого чоловіка в інший день», – написала Максакова.

Вона не вказала причину скасування концерту і можливу нову дату його проведення.

Після того, як у Києві 23 березня був застрелений російський екс-депутат Денис Вороненков його дружина (також колишній депутат Держдуми) Марія Максакова залишилася в Україні. В СБУ заявили, що вона буде забезпечена охороною.