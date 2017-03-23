Вбивство Вороненкова: що думають в Україні та Росії?

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Екс-депутат Державної думи Росії Денис Вороненков розумів, що його можуть вбити. Про це він говорив в інтерв’ю незадовго до своєї загиблі. З одного боку, після втечі до України він покладався на українські спецслужби, а з іншого, зауважував, «чому бути, того не оминути». Його вбили у центрі Києва 23 березня близько 11:30. У Генеральній прокуратурі України розглядають дві версії вбивства.
Як повідомляє поліція, нападник обстріляв колишнього російського депутата і його охоронця поблизу одного з готелів у центрі столиці. В результаті Вороненков загинув, а охоронець отримав поранення, однак він встиг поранити нападника в голову. Пізніше нападник помер у лікарні.
За словами очевидців, Денис Вороненков так і не дійшов до готелю. Нападник зустрів його на розі вулиці Пушкінської та бульвару Тараса Шевченка. Як повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, під час перестрілки було випущено щонайменше 7 куль, 4 з яких потрапили у тіло загиблого. За словами Грищенка, першочергова версія – замовне вбивство, пов’язане із його діяльністю. Наразі тривають слідчі дії.
У «Фейсбуці» ще один колишній депутат Росії Ілля Пономарьов написав, що вбитий ішов до нього на зустріч у готель «Прем’єр Палас». Пізніше цю інформацію Пономарьов озвучив на спільному брифінгу з генпрокурором України Юрієм Луценком.
Вбивство російського політика прокоментував президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у фейсбуці, назвавши вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії. За словами Порошенка, це явний почерк російських спецслужб. Він також зауважив, що події в Балаклії, що на Харківщині (вибухи на складах боєприпасів – ред.) – не випадковість.
В той же час у Генеральній прокуратурі України уже розглядають дві версії вбивства Вороненкова. Одна з них – вбивство його як свідка у справі екс-президента України Віктора Януковича, друга – вбивство як свідка у справі про контрабанду у структурі Федеральної служби безпеки Росії часів його роботи у Федеральній службі з протидії наркотикам і контрабанді. Про це на брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Зі свого боку в Кремлі назвали заяви про російський слід у вбивстві колишнього депутата Держдуми абсурдними. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це Україна не змогла гарантувати безпеку Вороненкову. В Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили у вбивстві Вороненкова – Україну.
«Як його уже називають, «режим вбивця», ймовірно, і цього разу зробить все, щоби ніхто ніколи не дізнався правди про те, що 23 березня сталося в Києві. Після заяви президента України у нас таких сумнівів немає», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Раніше, наприкінці лютого, російський військовий блогер Олександр Жилін писав у фейсбуці, що дружину тоді ще живого Вороненкова, можливо, готуються вбити українські спецслужби. Мовляв, їх розкручують в інформаційному полі і пізніше приберуть, щоб звинуватити у всьому Росію.
Попри це, на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко та колишній російський депутат Ілля Пономарьов підтвердили, що, як і Вороненков, так і сам Пономарьов перебували під захистом українських спецслужб. А охоронець, який був поранений і вбив нападника – був саме із однієї з таких служб. Пізніше Юрій Луценко додав, що спецслужби посилять охорону як Іллі Пономарьова, так і дружини покійного Вороненкова Марії Максакової.
Денис Вороненков розумів, що існують ризики щодо його життя і здоров’я. Напередодні своєї смерті він дав інтерв’ю виданню «Гордон», де заявив, що в Росії кричали про те, що потрібно обміняти його на ув’язненого в Москві українського журналіста Сущенка, а якщо нічого не вийде, то вбити його як Бандеру.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
У нещодавньому інтерв’ю проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время», на запитання про власну безпеку, Вороненков висловив свою впевненість у професійній діяльності українських спецслужб.
Я вважаю, що за останні три роки українські спецслужби сильно виросли у своїй кваліфікації. Тому я не переймаюся
«А це допоможе? Я вважаю, що чому бути, того не оминути. Я не збираюся ховатися, переховуватися. Я вважаю, що за останні три роки українські спецслужби сильно виросли у своїй кваліфікації. Тому я не переймаюся», – сказав Вороненков.
В ефірі Радіо Свобода одразу після вбивства колишнього російського депутата, інший російський політик Ілля Яшин розповів, що в опозиції було неоднозначне ставлення до Вороненкова, оскільки він неодноразово цікавив Фонд боротьби з корупцією Навального. А у Кремлі Вороненкова, після втечі його до України, вважали ворогом, зрадником, наголошує Яшин. За його словами, про це свідчить і шквал критики на адресу екс-депутата після того, як той залишив Росію.
Люди, які виступають проти Путіна, не можуть себе відчувати у безпеці ніде
«Можна провести тенденцію. Тенденція очевидна. Люди, які виступають проти Путіна, не можуть себе відчувати у безпеці ніде: ні в Лондоні, ні в Києві, ні в Москві – ніде» – зазначив Ілля Яшин.
Денис Вороненков як й Ілля Пономарьов був свідком у справі колишнього президента-втікача Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.
Колишній депутат Держдуми емігрував в Україну в жовтні минулого року через, за його словами, побоювання переслідувань на батьківщині. В грудні отримав громадянство України. В останніх інтерв’ю різко критикував російську владу.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ