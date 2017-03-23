Вбивство Вороненкова: що думають в Україні та Росії?

Екс-депутат Державної думи Росії Денис Вороненков розумів, що його можуть вбити. Про це він говорив в інтерв’ю незадовго до своєї загиблі. З одного боку, після втечі до України він покладався на українські спецслужби, а з іншого, зауважував, «чому бути, того не оминути». Його вбили у центрі Києва 23 березня близько 11:30. У Генеральній прокуратурі України розглядають дві версії вбивства.

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Як повідомляє поліція, нападник обстріляв колишнього російського депутата і його охоронця поблизу одного з готелів у центрі столиці. В результаті Вороненков загинув, а охоронець отримав поранення, однак він встиг поранити нападника в голову. Пізніше нападник помер у лікарні.

За словами очевидців, Денис Вороненков так і не дійшов до готелю. Нападник зустрів його на розі вулиці Пушкінської та бульвару Тараса Шевченка. Як повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, під час перестрілки було випущено щонайменше 7 куль, 4 з яких потрапили у тіло загиблого. За словами Грищенка, першочергова версія – замовне вбивство, пов’язане із його діяльністю. Наразі тривають слідчі дії.

У «Фейсбуці» ще один колишній депутат Росії Ілля Пономарьов написав, що вбитий ішов до нього на зустріч у готель «Прем’єр Палас». Пізніше цю інформацію Пономарьов озвучив на спільному брифінгу з генпрокурором України Юрієм Луценком.

Вбивство російського політика прокоментував президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у фейсбуці, назвавши вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії. За словами Порошенка, це явний почерк російських спецслужб. Він також зауважив, що події в Балаклії, що на Харківщині (вибухи на складах боєприпасів – ред.) – не випадковість.

В той же час у Генеральній прокуратурі України уже розглядають дві версії вбивства Вороненкова. Одна з них – вбивство його як свідка у справі екс-президента України Віктора Януковича, друга – вбивство як свідка у справі про контрабанду у структурі Федеральної служби безпеки Росії часів його роботи у Федеральній службі з протидії наркотикам і контрабанді. Про це на брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Зі свого боку в Кремлі назвали заяви про російський слід у вбивстві колишнього депутата Держдуми абсурдними. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це Україна не змогла гарантувати безпеку Вороненкову. В Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили у вбивстві Вороненкова – Україну.

«Як його уже називають, «режим вбивця», ймовірно, і цього разу зробить все, щоби ніхто ніколи не дізнався правди про те, що 23 березня сталося в Києві. Після заяви президента України у нас таких сумнівів немає», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Раніше, наприкінці лютого, російський військовий блогер Олександр Жилін писав у фейсбуці, що дружину тоді ще живого Вороненкова, можливо, готуються вбити українські спецслужби. Мовляв, їх розкручують в інформаційному полі і пізніше приберуть, щоб звинуватити у всьому Росію.

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Попри це, на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко та колишній російський депутат Ілля Пономарьов підтвердили, що, як і Вороненков, так і сам Пономарьов перебували під захистом українських спецслужб. А охоронець, який був поранений і вбив нападника – був саме із однієї з таких служб. Пізніше Юрій Луценко додав, що спецслужби посилять охорону як Іллі Пономарьова, так і дружини покійного Вороненкова Марії Максакової.

Денис Вороненков розумів, що існують ризики щодо його життя і здоров’я. Напередодні своєї смерті він дав інтерв’ю виданню «Гордон», де заявив, що в Росії кричали про те, що потрібно обміняти його на ув’язненого в Москві українського журналіста Сущенка, а якщо нічого не вийде, то вбити його як Бандеру.

У нещодавньому інтерв’ю проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время», на запитання про власну безпеку, Вороненков висловив свою впевненість у професійній діяльності українських спецслужб.

Я вважаю, що за останні три роки українські спецслужби сильно виросли у своїй кваліфікації. Тому я не переймаюся

«А це допоможе? Я вважаю, що чому бути, того не оминути. Я не збираюся ховатися, переховуватися. Я вважаю, що за останні три роки українські спецслужби сильно виросли у своїй кваліфікації. Тому я не переймаюся», – сказав Вороненков.

В ефірі Радіо Свобода одразу після вбивства колишнього російського депутата, інший російський політик Ілля Яшин розповів, що в опозиції було неоднозначне ставлення до Вороненкова, оскільки він неодноразово цікавив Фонд боротьби з корупцією Навального. А у Кремлі Вороненкова, після втечі його до України, вважали ворогом, зрадником, наголошує Яшин. За його словами, про це свідчить і шквал критики на адресу екс-депутата після того, як той залишив Росію.

Люди, які виступають проти Путіна, не можуть себе відчувати у безпеці ніде

«Можна провести тенденцію. Тенденція очевидна. Люди, які виступають проти Путіна, не можуть себе відчувати у безпеці ніде: ні в Лондоні, ні в Києві, ні в Москві – ніде» – зазначив Ілля Яшин.

Денис Вороненков як й Ілля Пономарьов був свідком у справі колишнього президента-втікача Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Колишній депутат Держдуми емігрував в Україну в жовтні минулого року через, за його словами, побоювання переслідувань на батьківщині. В грудні отримав громадянство України. В останніх інтерв’ю різко критикував російську владу.