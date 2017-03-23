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23 Березень 2017, Київ 19:35
Політика

Хто виступає проти Путіна, не є у безпеці у Москві, у Лондоні, у Києві, будь-де – Яшин

Вороненков після переїзду до Києва став ворогом путінського режиму – Яшин
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Гості «Ваша Свобода»: Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України; Ілля Яшин, російський опозиційний політик (телефоном).

Серед білого дня в центрі Києва, біля готелю Premier Palace застрелили колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Одного зі свідків, що проходить у справі державної зради колишнього президента Віктора Януковича, як нагадав генпрокурор України Юрій Луценко. Убивство Вороненкова – тероризм з боку Росії. Так вважає президент України Петро Порошенко. Охоронець Вороненкова встиг під час цього нападу відкрити по кілеру вогонь у відповідь і поранити нападника, хоча сам отримав при цьому поранення. Невдовзі нападник від поранення в голову помер у лікарні. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «абсурдними» заяви про російський слід у вбивстві Дениса Вороненкова. За словами Пєскова, вбивство свідчить про те, що українська сторона не змогла гарантувати безпеку Вороненкова. Чи не в останньому своєму інтерв’ю виданню «Гордон» Денис Вороненков зазначив: «У Росії кричать, що потрібно обміняти мене на журналіста Сущенка, а якщо не вийде – вбити, як Бандеру». Зрештою, так і сталося.

Ваша Свобода | Вбивство екс-депутата Держдуми у Києві. Рука Росії?
Ваша Свобода | Вбивство екс-депутата Держдуми у Києві. Рука Росії?
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Олександр Лащенко: Пане Шкіряк, досі триває пожежа, можлива, диверсія на складі боєприпасів ЗСУ в Балаклії Харківської області, а тепер вбивство Дениса Вороненкова. Є зв’язок, на Ваш погляд?

Немає жодних сумнівів, що за вбивством стоять російські спецслужби. Переконаний, що наказ міг бути наданий безпосередньо Путіним
Зорян Шкіряк

Зорян Шкіряк: Це ланки одного ланцюга, спланована акція, спрямована на підрив української державності з боку російських спецслужб. Немає жодних сумнівів, що за вбивством Дениса Вороненкова стоять російські спецслужби. Я переконаний, що наказ на організацію і виконання цього вбивства міг бути наданий безпосередньо президентом Росії Путіним.

Маємо відвертий акт державного тероризму, як сказав президент України, знову цинічно, показово в центрі столиці. Вороненков для них вважався «зрадником»
Зорян Шкіряк

Тут ми маємо відвертий акт державного тероризму, як сказав президент України, знову цинічно, показово в центрі столиці. Це вбивство з боку Росії покликане вчергове намагатися сіяти розпач і паніку всередині України, з іншої сторони, ще раз показати, що у них «довгі руки». Вороненков для них вважався «зрадником», то ще раз таким чином намагалися показово залякати тих, хто сьогодні думає інакше, ніж нинішній путінський режим.

– Інший колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов у соцмережі «Фейсбук» повідомив після вбивства Вороненкова, що він йшов на зустріч з Пономарьовим. В Україні змушені перебувати кілька російських політиків після переслідувань на своїй батьківщині. Їм теж загроза життю є?

Зорян Шкіряк: Є загроза життю, якщо говорити про росіян, всім, хто думає інакше. Не тільки тим, хто перебуває на території України, а й хто перебуває на території Росії. Що стосується Марії Максакової і Іллі Пономарьова – сьогодні їм надана держохорона, яку буде здійснювати СБУ. Охоронець Дениса Вороненкова був діючим працівником однієї з українських спецслужб. Його професійність доведена миттєвою реакцією на постріли кілера – встиг дістати зброю і зробити постріл у відповідь. Охоронець спілкується зі слідчими, перебуває під посиленою охороною Нацполіції, йому надається вся необхідна меддопомога.

Луценко: ГПУ розглядає дві версії вбивства Вороненкова (відео)
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Вороненков був одним із очільників серйозної, резонансної справи «Трьох китів». Кінцева ниточка вела у Кремль, до президента
Зорян Шкіряк

Щодо версії, озвученої генпрокурором Юрієм Луценком, про можливу причетність Феоктистова, одного з колишніх генералів ФСБ, який до цього часу має право «першого дзвінка» до Путіна – Ілля Пономарьов чітко розповів. Свого часу Вороненков був одним із очільників серйозної, резонансної справи, полковником однієї з російських спецслужб, яка розслідувала так звану справу «Трьох китів», яка полягала у причетності вищого керівництва ФСБ до контрабанди. Тоді полетіли голови багатьох вищих посадових осіб. Кінцева ниточка вела у Кремль, до президента.

Зорян Шкіряк

Зорян Шкіряк

Ці версії можливі – показове вбивство свідка у «справі Януковича» і помста російських спецслужб
Зорян Шкіряк

Тому ці версії є абсолютно можливі – показового вбивства дуже важливого свідка щодо злочинів Російської Федерації у «справі Януковича» і про цинічну розправу, помсту, показову страту Вороненкова російськими спецслужбами. Що може не викликати жодних сумнівів, що до вбивства причетна Російська Федерація і здійснювалося це за прямою вказівкою з Кремля.

Поліція розглядає версію замовного вбивства Вороненкова (відео)
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Переклад. Пане Яшин, у Вас є якась версія, чому Дениса Вороненкова могли вбити в Києві?

Вороненков після переїзду в Київ став ворогом для путінського режиму
Ілля Яшин

Ілля Яшин (переклад): Я не був з Денисом Вороненковим знайомий. У російської опозиції до нього було доволі скептичне ставлення. Вороненков був неодноразово об’єктом інтересу, наприклад, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального – у нього були виявлені і майно, і власність, і квартири, і машини, які, за КПК, не могли бути нажиті законним шляхом. Вороненков після переїзду в Київ став ворогом для путінського режиму, але й для опозиції він своїм не став.

Вороненков сприймався в Кремлі як зрадник. Позиція Путіна щодо подібних питань відома: їх треба ліквідовувати
Ілля Яшин

Версія про причетність російських спецслужб лежить на поверхні і має бути перевірена, як пріоритетна. Вороненков сприймався в Кремлі, як ворог, навіть не як ворог, а як зрадник. Позиція Путіна щодо подібних питань відома. Він неодноразово говорив про це різним людям, що з ворогами можна боротися, миритися, ненавидіти, але зі зрадниками ні про що не можна домовлятися, їх треба ліквідовувати і вести з ними боротьбу на знищення.

«Чому бути, тому не минути». Про що розповідав Вороненков у інтерв’ю Радіо Свобода? (відео)
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Вороненков став давати покази проти Януковича. Його ненавиділи
Ілля Яшин

Вороненков був для Кремля саме такою людиною. Це представник силових структур, колишній депутат Держдуми, який був частиною путінської системи і в розумінні Путіна, Кремля цю систему «зрадив», бо перейшов на інший бік, став давати покази проти Януковича. Його ненавиділи. Це було видно і по реакції на його виступи в російській пропаганді – впродовж місяця був однією з головних тем, об’єктом сконцентрованої ненависті на російському телебаченні.

Ілля Яшин

Ілля Яшин

Ще в грудні я зі своїми колегами обговорював перспективи Вороненкова і казав, що йому всерйоз вартує подумати про свою охорону. Київ явно не те місто, де опонент Путіна може відчувати себе у безпеці. Це стало зрозумілим ще після вбивства Павла Шеремета.

– Пам’ятаємо ще вбивство Литвиненка у Лондоні, трагедія, яка сталася з Борисом Немцовим два роки тому, а тепер Вороненков. Можна якусь тенденцію провести чи ні?

Люди, які виступають проти Путіна, не можуть почуватися у безпеці ні в Лондоні, ні в Москві, ні в Києві, ніде
Ілля Яшин

Ілля Яшин: Тенденція очевидна. Люди, які виступають проти Путіна, не можуть почуватися у безпеці ні в Лондоні, ні в Москві, ні в Києві, ніде. Але інше питання, що у цієї історії є шанс, що вбивство буде дійсно розкрите.

Наші країни перебувають по суті в стані війни. Нагнітання пропагандою йде з величезною силою не переший рік. Це створює серйозні ризики для людей, які перебувають в опозиції до путінського режиму.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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