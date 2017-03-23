Хто виступає проти Путіна, не є у безпеці у Москві, у Лондоні, у Києві, будь-де – Яшин

Гості «Ваша Свобода»: Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України; Ілля Яшин, російський опозиційний політик (телефоном).

Серед білого дня в центрі Києва, біля готелю Premier Palace застрелили колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Одного зі свідків, що проходить у справі державної зради колишнього президента Віктора Януковича, як нагадав генпрокурор України Юрій Луценко. Убивство Вороненкова – тероризм з боку Росії. Так вважає президент України Петро Порошенко. Охоронець Вороненкова встиг під час цього нападу відкрити по кілеру вогонь у відповідь і поранити нападника, хоча сам отримав при цьому поранення. Невдовзі нападник від поранення в голову помер у лікарні. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «абсурдними» заяви про російський слід у вбивстві Дениса Вороненкова. За словами Пєскова, вбивство свідчить про те, що українська сторона не змогла гарантувати безпеку Вороненкова. Чи не в останньому своєму інтерв’ю виданню «Гордон» Денис Вороненков зазначив: «У Росії кричать, що потрібно обміняти мене на журналіста Сущенка, а якщо не вийде – вбити, як Бандеру». Зрештою, так і сталося.

Олександр Лащенко: Пане Шкіряк, досі триває пожежа, можлива, диверсія на складі боєприпасів ЗСУ в Балаклії Харківської області, а тепер вбивство Дениса Вороненкова. Є зв’язок, на Ваш погляд?

Немає жодних сумнівів, що за вбивством стоять російські спецслужби. Переконаний, що наказ міг бути наданий безпосередньо Путіним

​Зорян Шкіряк: Це ланки одного ланцюга, спланована акція, спрямована на підрив української державності з боку російських спецслужб. Немає жодних сумнівів, що за вбивством Дениса Вороненкова стоять російські спецслужби. Я переконаний, що наказ на організацію і виконання цього вбивства міг бути наданий безпосередньо президентом Росії Путіним.

Маємо відвертий акт державного тероризму, як сказав президент України, знову цинічно, показово в центрі столиці. Вороненков для них вважався «зрадником»

Тут ми маємо відвертий акт державного тероризму, як сказав президент України, знову цинічно, показово в центрі столиці. Це вбивство з боку Росії покликане вчергове намагатися сіяти розпач і паніку всередині України, з іншої сторони, ще раз показати, що у них «довгі руки». Вороненков для них вважався «зрадником», то ще раз таким чином намагалися показово залякати тих, хто сьогодні думає інакше, ніж нинішній путінський режим.

– Інший колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов у соцмережі «Фейсбук» повідомив після вбивства Вороненкова, що він йшов на зустріч з Пономарьовим. В Україні змушені перебувати кілька російських політиків після переслідувань на своїй батьківщині. Їм теж загроза життю є?

Зорян Шкіряк: Є загроза життю, якщо говорити про росіян, всім, хто думає інакше. Не тільки тим, хто перебуває на території України, а й хто перебуває на території Росії. Що стосується Марії Максакової і Іллі Пономарьова – сьогодні їм надана держохорона, яку буде здійснювати СБУ. Охоронець Дениса Вороненкова був діючим працівником однієї з українських спецслужб. Його професійність доведена миттєвою реакцією на постріли кілера – встиг дістати зброю і зробити постріл у відповідь. Охоронець спілкується зі слідчими, перебуває під посиленою охороною Нацполіції, йому надається вся необхідна меддопомога.

Вороненков був одним із очільників серйозної, резонансної справи «Трьох китів». Кінцева ниточка вела у Кремль, до президента

Щодо версії, озвученої генпрокурором Юрієм Луценком, про можливу причетність Феоктистова, одного з колишніх генералів ФСБ, який до цього часу має право «першого дзвінка» до Путіна – Ілля Пономарьов чітко розповів. Свого часу Вороненков був одним із очільників серйозної, резонансної справи, полковником однієї з російських спецслужб, яка розслідувала так звану справу «Трьох китів», яка полягала у причетності вищого керівництва ФСБ до контрабанди. Тоді полетіли голови багатьох вищих посадових осіб. Кінцева ниточка вела у Кремль, до президента.

Ці версії можливі – показове вбивство свідка у «справі Януковича» і помста російських спецслужб

Тому ці версії є абсолютно можливі – показового вбивства дуже важливого свідка щодо злочинів Російської Федерації у «справі Януковича» і про цинічну розправу, помсту, показову страту Вороненкова російськими спецслужбами. Що може не викликати жодних сумнівів, що до вбивства причетна Російська Федерація і здійснювалося це за прямою вказівкою з Кремля.

– Переклад. Пане Яшин, у Вас є якась версія, чому Дениса Вороненкова могли вбити в Києві?

Вороненков після переїзду в Київ став ворогом для путінського режиму

​Ілля Яшин (переклад): Я не був з Денисом Вороненковим знайомий. У російської опозиції до нього було доволі скептичне ставлення. Вороненков був неодноразово об’єктом інтересу, наприклад, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального – у нього були виявлені і майно, і власність, і квартири, і машини, які, за КПК, не могли бути нажиті законним шляхом. Вороненков після переїзду в Київ став ворогом для путінського режиму, але й для опозиції він своїм не став.

Вороненков сприймався в Кремлі як зрадник. Позиція Путіна щодо подібних питань відома: їх треба ліквідовувати

Версія про причетність російських спецслужб лежить на поверхні і має бути перевірена, як пріоритетна. Вороненков сприймався в Кремлі, як ворог, навіть не як ворог, а як зрадник. Позиція Путіна щодо подібних питань відома. Він неодноразово говорив про це різним людям, що з ворогами можна боротися, миритися, ненавидіти, але зі зрадниками ні про що не можна домовлятися, їх треба ліквідовувати і вести з ними боротьбу на знищення.

Вороненков став давати покази проти Януковича. Його ненавиділи

Вороненков був для Кремля саме такою людиною. Це представник силових структур, колишній депутат Держдуми, який був частиною путінської системи і в розумінні Путіна, Кремля цю систему «зрадив», бо перейшов на інший бік, став давати покази проти Януковича. Його ненавиділи. Це було видно і по реакції на його виступи в російській пропаганді – впродовж місяця був однією з головних тем, об’єктом сконцентрованої ненависті на російському телебаченні.

Ще в грудні я зі своїми колегами обговорював перспективи Вороненкова і казав, що йому всерйоз вартує подумати про свою охорону. Київ явно не те місто, де опонент Путіна може відчувати себе у безпеці. Це стало зрозумілим ще після вбивства Павла Шеремета.

– Пам’ятаємо ще вбивство Литвиненка у Лондоні, трагедія, яка сталася з Борисом Немцовим два роки тому, а тепер Вороненков. Можна якусь тенденцію провести чи ні?

Люди, які виступають проти Путіна, не можуть почуватися у безпеці ні в Лондоні, ні в Москві, ні в Києві, ніде

​Ілля Яшин: Тенденція очевидна. Люди, які виступають проти Путіна, не можуть почуватися у безпеці ні в Лондоні, ні в Москві, ні в Києві, ніде. Але інше питання, що у цієї історії є шанс, що вбивство буде дійсно розкрите.

Наші країни перебувають по суті в стані війни. Нагнітання пропагандою йде з величезною силою не переший рік. Це створює серйозні ризики для людей, які перебувають в опозиції до путінського режиму.

​