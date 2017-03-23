Вороненкова сприймали у Кремлі як зрадника – Яшин

Версія про причетність російських спецслужб до вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова «лежить на поверхні» і має бути перевірена в пріоритетному порядку, заявив в ефірі Радіо Свобода російський опозиціонер Ілля Яшин. За його словами, Вороненкова у Кремлі сприймали як зрадника.

«Вороненков сприймався у Кремлі як ворог, навіть не як ворог, а як зрадник. Це значно гірше в розумінні Путіна (президента Росії Володимира Путіна – ред.). Позиція Путіна з таких питань відома. Він неодноразово казав різним людям, що з ворогами можна боротися, можна миритися, але зі зрадниками ні про що домовлятися не можна, зрадників потрібно ліквідувати, вести з ними боротьбу на знищення. І для Кремля він був саме такою людиною: представник силових структур, екс-депутат Держдуми, він був частиною цієї путінської системи і в розумінні Путіна, він цю систему зрадив», – сказав Ілля Яшин.

На його думку, Вороненкову не слід було залишатися в Києві.

«Ще в грудні я зі своїми колегами обговорював перспективи Вороненкова і казав, що йому слід подумати про свою охорону. Київ явно не те місто, де опонент Путіна може відчувати себе у безпеці. Це стало зрозуміло ще після вбивства Павла Шеремета», – додав Ілля Яшин.

Вороненкова вбили у центрі Києва близько 11:30 23 березня. За даними поліції, нападник обстріляв колишнього російського депутата і його охоронця поблизу одного з готелів. У результаті Вороненков загинув, а його охоронець і нападник були поранені. Останній пізніше помер у лікарні.

Президент України Петро Порошенко назвав убивство Вороненкова «актом державного тероризму» з боку Росії. Поліція повідомила, що розглядає серед першочергових версій убивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова дії Росії.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «абсурдними» заяви про російський слід у вбивстві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. За його словами, вбивство свідчить про те, що українська сторона не змогла гарантувати безпеку Вороненкова.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат від Компартії Росії раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.