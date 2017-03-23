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23 Березень 2017, Київ 16:33
Новини | Політика

Кремль: заяви про російський слід у вбивстві Вороненкова «абсурдні»

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «абсурдними» заяви про російський слід у вбивстві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова 23 березня в Києві.

«Ми вважаємо, що будь-які вигадки, які вже звучать про горезвісний російський слід, є абсурдними», – сказав Пєсков.

За його словами, вбивство свідчить про те, що українська сторона не змогла гарантувати безпеку Вороненкова. «Сподіваємося, що вбивця і ті, хто стояв за цими діями, будуть виявлені», – сказав Пєсков.

Вороненкова вбили у центрі Києва близько 11:30 23 березня. За даними поліції, нападник обстріляв колишнього російського депутата і його охоронця поблизу одного з готелів. У результаті Вороненков загинув, а його охоронець і нападник були поранені. Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив Радіо Свобода, що поранених доправили до лікарні, особу нападника встановлюють.

Поліцейські на місці вбивства

Поліцейські на місці вбивства

Президент України Петро Порошенко назвав убивство «актом державного тероризму» з боку Росії. Поліція повідомила, що розглядає серед першочергових версій убивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова дії Росії.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат від Компартії Росії раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.

У Києві вбито екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Версія поліції – дії Росії (відео)
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