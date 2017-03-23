Кремль: заяви про російський слід у вбивстві Вороненкова «абсурдні»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «абсурдними» заяви про російський слід у вбивстві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова 23 березня в Києві.

«Ми вважаємо, що будь-які вигадки, які вже звучать про горезвісний російський слід, є абсурдними», – сказав Пєсков.

За його словами, вбивство свідчить про те, що українська сторона не змогла гарантувати безпеку Вороненкова. «Сподіваємося, що вбивця і ті, хто стояв за цими діями, будуть виявлені», – сказав Пєсков.

Вороненкова вбили у центрі Києва близько 11:30 23 березня. За даними поліції, нападник обстріляв колишнього російського депутата і його охоронця поблизу одного з готелів. У результаті Вороненков загинув, а його охоронець і нападник були поранені. Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив Радіо Свобода, що поранених доправили до лікарні, особу нападника встановлюють.

Президент України Петро Порошенко назвав убивство «актом державного тероризму» з боку Росії. Поліція повідомила, що розглядає серед першочергових версій убивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова дії Росії.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат від Компартії Росії раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.