Поліція: загиблий у перестрілці в Києві – екс-депутат Держдуми Росії Вороненков

Керівник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко заявляє, що загиблим внаслідок стрілянини в центрі Києва є російський політик, колишній депутат Державної думи Росії Денис Вороненков, який нещодавно отримав громадянство України. Про це Крищенко повідомив у коментарі Радіо Свобода.

За даними поліції Києва, стрілянина сталася близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва. Внаслідок цього загинув один чоловік, ще двоє поранені. Один із поранених – охоронець загиблого, інший – нападник.

За даними керівника поліції Києва, поранених доправили до лікарні, особу нападника встановлюють.

Розслідування триває, повідомили в поліції.

Інший колишній російський депутат Ілля Пономарьов у Facebook написав, що Вороненков йшов на зустріч із ним.

«Денис Вороненков убитий об 11:25 біля Прем’єр-паласу. Він йшов на зустріч зі мною. Немає слів. Охоронець встиг поранити нападника. Версія очевидна – я говорив, що Вороненков – не шахрай, а слідчий, смертельно небезпечний для російських силовиків», – написав Пономарьов і висловив співчуття дружині загиблого.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.