Він звичайний шахрай – Фейгін про російського депутата-втікача

Колишній депутат Державної думи Росії Денис Вороненков отримав українське громадянство завдяки українським родичам, а не від президента України. Колишній парламентар дав свідчення у справі Віктора Януковича і стверджує, що за анексію Криму не голосував – просто дав свою картку колегам у фракції. В Росії його оголосили у загальнодержавний розшук, а критикують його навіть опозиційні діячі.

4 грудня 2016 року повноваження Дениса Вороненкова як члена нижньої палати російського парламенту закінчилися, а вже 6 грудня, за його словами, він став громадянином України. Проте з Росії росіянин поїхав ще в жовтні разом із своєю дружиною – Марією Максаковою. Вона також була депутатом Державної думи, але не від Комуністичної партії Російської Федерації, як Вороненков, а від «Єдиної Росії».

В інтерв’ю виданню «Цензор.нет» екс-депутат натякнув, що хоче отримати в Україні державну посаду, мовляв, для цього він і отримував українське громадянство. В російських ЗМІ навіть повідомляють, що тепер Вороненков хоче стати головою Одеської облдержадміністрації, донедавна ним був екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що в української держави немає зобов’язань перед Вороненковим, але свідчення втікача у справі Януковича є дуже важливими.

Свідчення Вороненкова є доволі важливими, і саме в цьому контексті я розглядаю нашу співпрацю. Ніяких інших зобов’язань перед ним немає

«В нас є два свідки, екс-депутати Державної думи. Один з них голосував за анексію Криму, інший – ні. Виявилося, що Янукович написав два листи. Один – Путіну, інший – Державній думі. Обидва були прикриттям російської окупації Криму, а також агресії на території Донбасу. Тому свідчення Вороненкова є доволі важливими, і саме в цьому контексті я розглядаю нашу співпрацю. Ніяких інших зобов’язань перед ним немає», – заявив Луценко.

Тепер в Україні живуть два екс-депутати російського парламенту

Першим російським парламентарем, який дав свідчення проти Януковича, був Ілля Пономарьов. Проте, на відміну від Вороненкова, він у березні 2014 року голосував проти анексії Криму. Щоправда, після того він заявив, що вважає Крим «російською землею» і виступає за те, щоб Росія, Україна, Білорусь і Казахстан «були разом», а проти анексії голосував лише тому, що вважає, що той спосіб, у який вона була здійснена, не сприяє цій його меті. Через місяць із нього зняли депутатську недоторканність, а ще через два місяці Пономарьов утік у Сполучені Штати Америки. Влітку 2016 року він отримав тимчасовий дозвіл на проживання в Україні, де і проживає зараз.

В інтерв’ю Вороненков стверджує, що не голосував за анексію Криму і що це зробили його колеги-депутати, використовуючи його картку. Проте його дружина, яка, за словами колишнього депутата, також отримала українське громадянство, свою участь у голосуванні за анексію не спростовує.

У 2014 році російський депутат відкрити підтримував і радів анексії Криму.

Проте Пономарьов вітає еміграцію і нинішні антипутінські заяви колишнього колеги. Відповідаючи у «Фейсбуці» на коментарів друзів, він наголосив: «Яка різниця, чому вони перефарбувалися. Зараз потрібно, щоб процес пішов».

Як виявилося, українське громадянство Вороненков отримав не завдяки свідченням проти Януковича, принаймні офіційно. Як розповів Радіо Свобода народний депутат Валерій Пацкан, член комісії з питань громадянства при президентові, Вороненков обрав інший шлях легалізації.

Він не звертався за громадянством до президента. Він отримав його через Державну міграційну службу України на підставі родинних зв’язків

«Звернення Вороненкова не розглядалося на комісії, тому що він не звертався за громадянством до президента. Він отримав його через Державну міграційну службу України на підставі родинних зв’язків. Процедура може тривати від 1 до 3 місяців, залежно від того, наскільки швидко кандидат збирає документи», – розповів народний депутат.

Державна міграційна служба відмовила Радіо Свобода в коментарі – у прес-службі наголосили, що будь яка інформація про отримання чи процедуру отримання громадянства є персональними даними, які за законом не можна розголошувати.

Не пам’ятаю, щоб він раніше виступав проти Путіна чи анексії Криму – адвокат українських політв’язнів

На батьківщині зміна громадянства і відверте інтерв’ю українським ЗМІ (зокрема, Вороненков порівнював Росію і нацистську Німеччину) викликало засудження не лише з боку провладних політиків, а також серед деяких опозиційних діячів. Зокрема, розкритикував надання українського громадянства колишньому депутатові адвокат Марк Фейгін, який останні роки захищає багатьох українських політв’язнів. Зараз він представляє інтереси журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка, якого в Росії обвинувачують в шпигунстві.

У коментарі Радіо Свобода Фейгін наголосив, що якщо у 2011 році Вороненков зміг домовитися із тодішнім першим заступником адміністрації президента Росії Владиславом Сурковим і отримати місце в партійному списку Комуністичної партії Російської Федерації, то у 2016 році це зробити не вдалося.

Це звичайний шахрай і кар’єрист, якому стало вигідно втекти з Росії, коли його колишні друзі почали за ним ганятися

​«Він цілком міг пройти в Держдуму і отримати недоторканність. Я щось не пам’ятаю його виступів у період 2016-го проти Путіна, проти системи, щоб називати її фашистською, щоб він заявляв щось із приводу Криму. Вороненков не виступав на зимових акціях опозиції 2011–2012 років, ба більше, не виступав на Болотній 6 травня 2012 року. Тоді протестувальників жорстоко розігнали. Це звичайний шахрай і кар’єрист, якому стало вигідно втекти з Росії, коли його колишні друзі почали за ним ганятися», – заявив Фейгін. Він також наголосив, що депутат дійсно брав участь у протистоянні із ФСБ Росії, але протистояння мало внутрішній характер.

Про Вороненкова писав і російський політик Олексій Навальний. Антикорупціонер вказував на величезні доходи і майно депутата, який, згідно із офіційною автобіографією, або працював на державній службі, або займався викладацькою діяльністю.

У Росії Слідчий комітет оголосив Вороненкова у федеральний загальнодержавний розшук – у рамках розслідування кримінальної справи. Колишнього депутата обвинувачують у шахрайстві і підробці єдиного державного реєстру юридичних осіб. Вороненков називає цю справу політичною.

На момент публікації матеріалу Радіо Свобода ще не отримала коментарі Вороненкова стосовно його громадянства і мотивів переїзду до України.