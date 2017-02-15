Слідчий комітет Росії підтвердив оголошення Вороненкова у розшук

Слідчий комітет Росії підтвердив оголошення у федеральний розшук колишнього депутата Державної думи Росії від Комуністичної партії Дениса Вороненкова у федеральний розшук, про що раніше повідомляли російські ЗМІ.

У прес-службі Слідчого комітету повідомили, що це пов’язано з розслідуванням справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.

«На даний час слідчими органами винесено постанову про притягнення Вороненкова як обвинуваченого в скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статті 33, частиною 1 статті 170.1 Кримінального кодексу Росії (організація фальсифікації єдиного державного реєстру юридичних осіб) і частиною 4 статті 159 КК РФ (шахрайство). Вороненков переховується від органів слідства і оголошений у федеральний розшук», – йдеться в повідомленні.

У Слідкомі Росії додали, що раніше провадження щодо інших дев’ятьох фігурантів цієї справи об’єднали і окремо направили до суду, який призначив їм різні терміни позбавлення волі.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства.

Народний депутат Валерій Пацкан, який входить в комісії при президентові України з питань громадянства, повідомив, що Вороненков отримав українське громадянство на підставі родинних зв’язків в Україні. За словами Пацкана, деякі члени родини Вороненкова проживають у Херсонській області.

В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.