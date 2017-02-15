Вороненков отримав громадянство через родичів в Україні – Пацкан

Екс-депутат Державної думи Росії Денис Вороненков отримав українське громадянство на підставі родинних зв’язків в Україні, повідомив Радіо Свобода народний депутат України Валерій Пацкан, який входить в комісії при президентові з питань громадянства.

За словами Пацкана, деякі члени родини Вороненкова проживають у Херсонській області.

«Звернення Вороненкова не розглядалося на комісії, тому що він не звертався за громадянством до президента. Він отримав його через Державну міграційну службу України на підставі родинних зв’язків. Процедура може тривати від 1 до 3 місяців, залежно від того, наскільки швидко кандидат збирає документи», – наголосив народний депутат.

Радіо Свобода звернулося до Дениса Вороненкова за додатковою інформацією. Про отримання українського громадянства колишній російський депутат-комуніст повідомив 14 лютого виданню «Цензор.нет», продемонструвавши свій паспорт.

За повідомленнями російських ЗМІ, Вороненкова в Росії оголосили у федеральний розшук за звинуваченням у шахрайстві. Офіційно цю інформацію не підтверджують.

В Україні він дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

Денис Вороненков переїхав до України в грудні 2016 року.