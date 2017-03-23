Убивство Вороненкова буде розслідувати прокуратура Києва

Прокуратура Києва прийняла у своє провадження справу щодо вбивства у центрі міста російського екс-депутата Дениса Вороненкова, повідомляється на сайті відомства.

Як повідомив прокурор Києва Роман Говда, наразі створено міжвідомчу робочу групу з числа слідчих столичної прокуратури та Національної поліції, окрім того, до розслідування залучено оперативних співробітників СБУ.

«Координує роботу слідчих, прокурорів та оперативних підрозділів перший заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко, який має багаторічний досвід оперативної роботи і здатний забезпечити ефективне розслідування цього резонансного й зухвалого злочину», – зазначив Роман Говда.

За даними поліції Києва, близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув один чоловік, ще двоє були поранені. Пізніше з’ясувалось, що вбили колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Один із поранених – охоронець загиблого, інший – нападник, їх доправили до лікарні. Пізніше в МВС повідомили, що чоловік, який стріляв у Вороненкова, помер у лікарні.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010–2011 роках.