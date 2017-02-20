Вечеря з екс-депутатами Держдуми Росії, які втекли до України

Крістофер Міллер

Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми Росії, який виїхав у жовтні минулого року до Києва і отримав українське громадянство, несподівано став різким критиком Путіна, якого в Росії всіляко підтримував.

Коли я приїхав в грузинський ресторан неподалік від будівлі Верховної Ради України, Денис Вороненков з дружиною Марією Максаковою, оперною співачкою і колишнім російським законодавцем, вже почали з пива, баклажанових рулетиків і салату із заправкою із соусу з волоських горіхів.

У своєму першому інтерв'ю із західним журналістом після втечі до України Вороненков викладає свої аргументи, відщипуючи м'який у формі ракети хліб. Він одягнений в куртку і водолазку, з дорогим годинником на руці. Він порівнює нинішню Росію з нацистською Німеччиною, каже, що анексія Криму у 2014 році була помилкою, була нелегальною, стверджує, що тікати з країни його змусило переслідування з боку спецслужб, і запевняє, що звинувачення проти нього в Росії – «фейк» та «має політичний характер».

«Шизофренія» російської еліти

Колишній депутат від КПРФ був обраний до Держдуми Росії у 2011 році. Багато хто вважав, що це стало результатом махінацій на виборах. Вороненков найбільш відомий законом 2014 року, відповідно до якого іноземці не можуть володіти російськими медіа. Леонід Бершидський, оглядач Bloomberg View, називав цей закон «можливо, найгіршим, що могло статися зі свободою преси як інституцією в путінській Росії».

Тепер, ставши громадянином України, Вороненков люто критикує практично все, що він колись підтримував в Росії.

Як розповідає Максакова, вони з Вороненковим виїхали з Москви, покинувши більшу частину речей, до Києва без чіткої перспективи, але з твердим наміром уникнути тиску з боку ФСБ. Вороненков каже, що українська політика його не цікавить, і наразі він не працює, додаючи, що єдине його завдання зараз – виховання його 10-місячного сина Івана. Але, схоже, кошти у нього є. Минулого року його ім'я спливло у так званому «панамському досьє» як акціонера компанії на Віргінських островах. Подальші розслідування виявили, що він володіє щонайменше п'ятьма дорогими квартирами в Росії і автомобільним парком.

Максакова каже, що вони обоє втомилися від все більш «шизофренічної» російської еліти. «У Росії створена тотальна система страху, – каже колишній депутат від «Єдиної Росії», – як в книзі Джорджа Орвелла, це час абсолютної брехні, коли говорити правду вважається екстремізмом».

Росія, продовжує думку дружини Вороненков, «збожеволіла, люди поводяться як псевдопатріотичні маніяки». І додає до опису еліти, який щойно зробила Максакова: «Вакуум, що утворився через відсутність професіоналізму, заповнений лояльністю до влади».

Найбільше джерело «божевілля», кажуть вони обоє, – статус Кримського півострова, окупованого, а потім анексованого Росією у 2014 році.

Хоча реєстрація голосування показує, що Вороненков разом з усіма іншими депутатами, крім одного, проголосував за анексію Криму, він заперечує, що голосував. Каже, що того дня його в думі не було, а хтось просто використовував його картку для голосування. Максакова швидко додає, що, хоча колеги-законодавці переконували її голосувати за анексію, її на той момент взагалі не було в Росії.

Як би там не було, сьогодні обоє описують анексію Криму як незаконну. І стверджують, що багато в Кремлі, враховуючи радника Путіна Владислава Суркова, були проти неї. «Це було зроблено з волі однієї людини, – говорить Максакова, – Путіна».

Крим залишається величезною проблемою для Росії, говорить Вороненков, і не тільки політичною, але і економічною. «Він забирає гроші у інших російських регіонів», – пояснює він.

Схожі заяви Вороненков зробив 14 лютого в інтерв'ю українському виданню Censor.net, спровокувавши гнів у Росії.

«Наступили Кремлю на мозоль»

Саме ці репортажі, впевнений Вороненков, і спонукали російський Слідчий комітет порушити проти нього справу щодо відмивання незаконних грошових коштів та спроби викрасти власність. За повідомленнями, справа була порушена 15 лютого.

«Ми не думали, що це буде мати такий ефект бомби, яка розірвалася», – говорить Максакова про російську реакцію на інтерв'ю. Тепер, говорить Вороненков під гарячий баранячий шашлик і хачапурі, він турбується за свою безпеку і безпеку своєї родини: «Треба бути обережними. Ми своїми заявами наступили Кремлю на мозоль».

Однак, за його відчуттями, в Києві він у відносній безпеці. Але все-таки просить не вказувати назву ресторану, в якому ми вечеряємо і в якому він показує мені свою нову блискучу, «дуже красиву» картку громадянина України. Каже, що отримав цей документ разом з українським громадянством 6 грудня через два дні після того, як закінчився його депутатський мандат.

За словами Вороненкова, він отримав громадянство через те, що його бабуся народилася в Херсонській області. Однак український чиновник, який побажав залишитися неназваним, оскільки не має права говорити на цю тему, стверджує, що Вороненкову дали громадянство за указом президента. Подібні укази зазвичай публікуються на офіційній веб-сторінці Петра Порошенка, але указу щодо Вороненкова там немає. Це тому, що він був секретним, стверджує співрозмовник.

Ярема Дух, представник Адміністрації президента, заперечує наявність якогось секретного указу і стверджує, що Вороненков отримав громадянство через імміграційну службу. За вечерею Вороненков каже, що він залишається громадянином Росії, але своє повернення в Москву найближчим часом не планує. Каже: його заарештують, щойно його нога ступить на російську землю.

Досьє на Януковича

Незважаючи на підтримку Путіна в минулому – а можливо, через неї – втеча Вороненкова до Києва бачиться багатьом як піар-перемога України. Окрім критики Кремля, Вороненков, за його словами, допомагав українській прокуратурі створювати досьє за статтею «Зрада батьківщини» щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича, якого підозрюють в тому, що він віддав наказ стріляти в лютому 2014 року в демонстрантів, в результаті чого загинуло понад 100 осіб.

Що саме Вороненков розповів прокурорам, він не розкриває: «Я надав їм деякі подробиці того, що відбувалося. І виступлю на відкритому судовому процесі».

Однак він дає зрозуміти, що у нього є інформація про те, що Янукович брав участь в підготовці і проведенні «повстання» на сході України, яке призвело до війни, яка забрала життя вже майже десяти тисяч осіб, за даними ООН.

«Я буду говорити про злочини колишнього президента, які призвели до тривалого кровопролиття в Донецькій і Луганській областях», – говорить Вороненков та підкреслює, що Москва підтримує цей конфлікт грошима і військами.

«Чорні діри» на карті

«Насправді Росія там присутня через своїх військових, військовослужбовців Збройних сил, яких українська влада періодично бере в полон і допитує», – говорить він. На його думку, у східних регіонів України, які перебувають під контролем сепаратистів, немає майбутнього: «Всі регіони, які перебувають під російським протекторатом, як Придністров'я, Абхазія або Південна Осетія, стають корумпованими, жебраками, як чорні діри на карті».

Ці його слова про конфлікт на сході України суперечать тому, що він говорив у 2014 році, коли писав у твіттері:

Сьогодні Вороненков виступає проти «російської війни» в Україні і каже, що вона закінчиться тільки після того, як піде Путін. Але це може вимагати часу. Він «на 100 відсотків» впевнений, що Путін піде на вибори, і ні у кого не буде можливості його зупинити. У Навального, за його словами, шансів немає.

І в цей момент Максакова починає сміятися. Протягом всієї вечері їхні телефони розривалися від дзвінків і повідомлень в месенджері Фейсбуку. Писали друзі і журналісти з проханням про інтерв'ю. І тролі, переважно російські. Вони показують мені в електронній пошті: «Ви – зрадники».

Максакова відсторонюється від тарілки з баранячою ніжкою, відкидається на спинку стільця і говорить про ту увагу, яку вони отримали за останні кілька діб: «Боже, це так смішно!».

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода