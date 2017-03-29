У Криму затримали кримськотатарського активіста – адвокат

У середу вранці невідомі особи затримали у центрі Сімферополя кримськотатарського активіста Беляла Аділова, повідомив на сторінці у Facebook адвокат Еміль Курбедінов.

«Зухвале викрадення кримського татарина Аділова Беляла людьми в масках біля Верховного суду Криму. Ніхто з нападників не представився, поводились зухвало», – повідомив адвокат.

За його словами, громадський активіст прийшов в якості слухача на судові засідання.

«Він був присутній при обшуках разом з іншими громадськими активістами, що проходили раніше в передмістях Сімферополя», – додав Курбедінов.

Як передає сайт «Крим.Реалії», Аділов перед будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду суду читав молитви за звільнення підсудних.

За повідомленням очевидців, Аділова затягли у мікроавтобус і відвезли. Чоловікові, який знімав відео, вибили телефон із рук.

За попередніми даними, Белял Аділов перебуває в російському управлінні Слідчого комітету по Криму.

За інформацією Курбедінова, Аділову інкримінують статтю про «застосування насильства чи погрози щодо представника влади».

Після анексії Росією українського Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів; відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники називають це «боротьбою з інакомисленням».

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.