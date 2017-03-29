Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову Росії щодо «боргу Януковича»

Високий суд Лондона постановив розглянути в прискореному порядку позов Росії до України щодо боргу в три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.
Британський суддя Вільям Блер, що головував на засіданні, не прийняв аргументів, поданих українською стороною щодо політичного тиску Росії на Україну і схвалив прискорений розгляд позову Москви.
Україна має право оскаржити рішення.
Слухання у справі відбувалися у січні. Зі своїми аргументами виступали українська і російська сторони. Слухання тривали три дні.
Українська сторона вимагала повного процесу і переконувала суддю, що пришвидшене судове рішення щодо російського позову до України було б невідповідним.
У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.
Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.
Попередній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у грудні 2015 року заявив, що Київ запроваджує мораторій на виплату боргу перед Росією на 3 мільярди доларів, який узяв колишній президент Віктор Янукович за два місяці до втечі. Яценюк заявив тоді, що Київ готовий до судової процедури з російською стороною.
Росія звернулася з позовом до України про стягнення цих коштів до Вищого суду Англії, бо українські облігації, які вона викупила, були випущені за англійським правом. Україна виступила із запереченням проти цього позову.
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