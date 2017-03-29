Мінфін: Україна оскаржуватиме рішення британського суду щодо «боргу Януковича»

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що Київ має право на апеляцію щодо рішення британського суду, який схвалив прискорений розгляд позову Росії до України щодо «боргу Януковича» в три мільярди доларів, не визнавши обґрунтованість аргументів України у цій справі.

«Сьогоднішнє рішення – це перший етап. Україна отримала дозвіл судді на апеляцію. На прохання українських юристів суд також погодився заморозити сьогоднішнє рішення до наступного засідання суду, яке відбудеться не раніше за кінець квітня. На наступних етапах процесу Україна продовжить обстоювати свою позицію та захищати державні інтереси», – сказав Данилюк після засідання Кабінету міністрів 29 березня.

Він додав, що в уряді з повагою ставляться до рішення британського суду, але вважають, що воно «не враховує об’єктивних фактів економічної та військової агресії проти України та її народу, які Росія безперервно здійснює з 2014 року».

Високий суд Лондона сьогодні схвалив прискорений розгляд позову Росії до України щодо боргу в три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

Британський суддя Вільям Блер, що головував на засіданні, не прийняв аргументів, поданих українською стороною щодо політичного тиску Росії на Україну і схвалив прискорений розгляд позову Москви.

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.

Попередній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у грудні 2015 року заявив, що Київ запроваджує мораторій на виплату боргу перед Росією на 3 мільярди доларів, який узяв колишній президент Віктор Янукович за два місяці до втечі. Яценюк заявив тоді, що Київ готовий до судової процедури з російською стороною.

Росія звернулася з позовом до України про стягнення цих коштів до Вищого суду Англії, бо українські облігації, які вона викупила, були випущені за англійським правом. Україна виступила із запереченням проти цього позову.