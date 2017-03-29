У Дніпрі збирають кошти на перевезення до музею половецької скульптури XIІ століття

На Дніпропетровщині оголосили збір коштів для перевезення рідкісної половецької баби, знайденої у Павлоградському районі, до Дніпропетровського національного історичного музею.

Як повідомляють волонтери, від села, де пам’ятка зараз просто лежить в бур’янах і руйнується, до Дніпра – близько 120 кілометрів. Оренда спецтехніки, зазначили ентузіасти, обійдеться приблизно у три тисячі гривень.

Як підтвердили в Дніпропетровському національному історичному музеї, вага кам’яного ідола оцінюється в близько 800 кілограмів, для музейного автомобіля ця вага не підйомна. Водночас музейні співробітники зазначають, що знахідка в у поганому стані, без голови й потребує фахової реставрації перш ніж поповнить музейну колекцію кам’яної пластики.

Місце розташування артефакту не розголошують, щоб не принаджувати «чорних копачів».

У березні 2017 року в Павлоградському районі Дніпропетровщини виявили рідкісну знахідку – кам’яну скульптуру, датовану XIІ століттям, періодом розквіту половецької культури.

За даними завідувача відділу археології музею Олександра Старика, про незвичну знахідку – кам’яну брилу, що нагадує фігуру людини, – музейникам повідомили місцеві жителі. Виїхавши на місце, фахівці визначили, що це фігура половецького воїна.

У Дніпропетровському національному історичному музеї наразі 97 скульптур цього періоду. Статуя, яку знайшли, витримана в певному стилі, характерному для половців, обов’язкова риса – це руки під животом, які тримають чашу.