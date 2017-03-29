Дніпро: продавчиня, яку звинувачують у побитті вдови бійця, заявляє про «побутовий конфлікт»

Продавець магазину фурнітури в Дніпрі, яку вдова загиблого бійця АТО Анна Счасна-Гарус звинувачує у своєму побитті через мовний конфлікт, заявляє про побутовий характер сварки. Про це Радіо Свобода 29 березня повідомила сама продавець Тетяна, яка попросила не називати її прізвища.

За словами Тетяни, конфліктна ситуація з відвідувачкою виникла несподівано.

«Вона прийшла з дитиною і попросила: «Стрічку червоно-чорну». Оскільки я подумки собі перекладаю, я кажу «Ленточка черно-красная, да?» і ставлю стрічку на прилавок. Вона знову. А я у неї уточнюю, щоб не помилитись. Я так часто роблю, бо така специфіка товару, бо часто люди по-різному називають кольори. Тоді вона почала кричати, ображати, називати мене «тупою курвою». Я бачу, що вона все більше заводиться. Тоді я запропонувала: я не продаю, ви не купуєте, і ми мирно розходимось. Вона почала знімати мене на телефон. Я обійшла прилавок і намагалась просто прибрати її руку, тоді відчула удар, вона вчепилась в мене нігтями, вчепилась в руку зубами… Я вважаю, що це не мовний конфлікт, справа була не в мові, вона шукала причину. Ні до чого тут червоно-чорні стрічки. Це була просто «бабська гризня». Якби вона не викликала поліцію, я б не стала знімати побої», – розповіла продавець.

За її словами, наразі вона отримала дані судово-медичної експертизи, яка засвідчила у неї легкі тілесні ушкодження. Як зазначає продавець, під час конфлікту відвідувачка прокусила їй руку.

«На руці вирвана шкіра, там накладені шви. Забите обличчя і обидві руки, обличчя вже загоюється. Я досі не можу зрозуміти, за що мене обзивали «курвою»? Я не говорю українською мовою, але розумію добре. У нас тут такий район, приватний сектор, тут люди говорять суржиком, і ніяких проблем ніколи не було. Пізніше я дізналась, що це вдова бійця. Я розумію і співчуваю, але це не дає їй права мене кусати», – сказала продавець.

Вона також повідомила, що вже надала свої свідчення слідству.

У вівторок, 28 березня, стало відомо, що поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через інцидент зі вдовою бійця АТО. Провадження відкрите за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Цими вихідними у Дніпрі стався випадок, який отримав резонанс у соціальних мережах. Вдова загиблого бійця, оборонця Донецького аеропорту з позивним «Сім’янин», Анна Счасна-Гарус заявила, що її побили й образили в магазині фурнітури на житловому масиві «Парус». Жінка спілкувалась українською мовою і це, як стверджує вдова, не сподобалось продавчині, яка накинулась на неї з кулаками й виштовхала з приміщення.