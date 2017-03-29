США мають стати учасником переговорів щодо України – Карпентер

Колишній представник Пентагону Майкл Карпентер вважає, що США мають безпосередньо брати участь у допомозі пошуку рішення щодо конфлікту в Україні. Він також вважає, що Вашингтон має посилити військову допомогу Києву.

«Ми повинні розширити наші програми військових тренінгів і надати Україні необхідну оборонну зброю. На дипломатичному рівні США мусять зупинити передачу повноважень Німеччині і Франції і брати безпосередню участь у допомозі пошуку дорожньої карти для імплементації Мінських угод», – заявив Карпентер 29 березня під час слухань в одному з підкомітетів Сенату.

«Ця дорожня карта мусить містити визначену дату, до якої домовленості мусять бути виконані, а також наслідки за їхнє невиконання до цього терміну. Для посилення важелів тиску США повинні в односторонньому порядку посилити фінансові санкції, якщо Росія не дотримуватиметься цих критеріїв», – наголосив Майкл Карпентер.

«Нормандський формат» включає у себе дипломатичну групу високопосадовців з Німеччини, Росії, України і Франції.

Адміністрація десятого президента США Барака Обами надіслала Україні бронежилети, прибори нічного бачення та інше обмундирування, але відмовилася надавати «летальну оборонну зброю», наприклад, протитанкові ракети, висловлюючи побоювання, що це може загострити конфлікт з Росією.

Наступник Обами у Білому домі Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії висловлювався за покращення відносин з Росією, але наразі його позиція щодо цього залишається незрозумілою.