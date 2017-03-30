Прокуратура завершила розслідування щодо жінки, яка на 11 днів залишила без нагляду двох малюків

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування стосовно 22-річної жінки, яка на тривалий час залишила без нагляду двох своїх малюків, один з яких помер від голоду. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

«Як встановило слідство, жінка 11 днів не навідувалася до дітей, яких залишила у зачиненій квартирі. При цьому вона повністю усвідомлювала наслідки своїх дій та мала можливість попередити настання тяжких наслідків. Разом з тим умисно та цілеспрямовано цього не зробила, що й призвело до смерті однієї дитини», – йдеться в повідомленні.

За результатами розслідування дії жінки кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Наразі матеріали кримінального провадження відкрито для ознайомлення підозрюваній та її захисникам. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

На початку грудня 2016 року уродженка Миколаївської області більш ніж на тиждень залишила у київській квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – в непритомному стані.