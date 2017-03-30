Українська сторона готова до припинення вогню з 1 квітня – Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили про готовність до виконання домовленостей про припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі з 1 квітня, досягнутих у Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи.

«Я не уповноважений коментувати рішення Мінської групи. Проте ще раз хочу зазначити, що і Збройні сили України, й інші силові відомства, що задіяні в АТО, готові до виконання всіх рішень Мінської групи, які будуть прийняті. Ми готові і до відведення, і до одностороннього припинення вогню, яке на сьогоднішній день і так виконується», – сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник 30 березня.

Він наголосив, що відповідні кроки має робити й інша сторона.

29 березня тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, в язасіданні якої брали участь представники України, Росії, ОБСЄ, а також представники сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», домовилася про припинення вогню і продовження годин роботи пунктів пропуску з 1 квітня.

Водночас сторони конфлікту повідомляють про продовження обстрілів і звинувачують одна одну в цьому.