У Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня

За підсумками чергового раунду переговорів щодо Донбасу в Мінську Тристороння контактна група у черговий раз узгодила відновлення режиму тиші до Великодніх свят. В оприлюдненій за підсумками переговорів заяві сказано: «Тристороння контактна група вітає рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв’язку з Великодніми святами, яке вступить у силу в суботу 1 квітня 2017 року з 00 годин 00 хвилин».

Учасники переговорів також домовилися сприяти прискоренню процедури перетину лінії розмежування на Донбасі, збільшити там персонал та час роботи пунктів пропуску увечері та вранці, також із 1 квітня.

Домовленості про зупинення вогню на Донбасі ухвалювалися вже багато разів, але вони постійно порушувалися.

За підсумками переговорів посередник від ОБСЄ на переговорах посол Мартін Сайдік у черговий раз заявив: «В умовах зростання напруженості в зоні конфлікту важливе місце продовжують займати питання безпеки, в тому числі припинення вогню і повна реалізація угоди щодо відведення важкого озброєння, розведення сил і засобів, а також питання створення зон безпеки, в тому числі для захисту цивільного населення і життєво важливих об’єктів інфраструктури».





До позитивних моментів Сайдік зарахував досягнуту домовленість сторін про припинення вогню і відведення важкого озброєння від 1 квітня, а також про розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської 6 квітня. Українська сторона при цьому поставила умовою повний режим припинення вогню в районі Станиці Луганської протягом 7 діб до дати 6 квітня.

Разом з тим посол Сайдік висловив занепокоєння щодо безпеки персоналу та майна СММ ОБСЄ, а також обмеження свободи їхнього пересування у зоні конфлікту.

Для обміну полонених й далі шукають механізми

У гуманітарній підгрупі тривало обговорення звільнення полонених. Сторони знову шукали механізми для верифікації обміну тих громадян, які після звільнення хотіли б залишитися на території, де вони перебували під час ув’язнення.

Очікується, що таку верифікацію будуть робити за участю міжнародних структур – Міжнародного комітету Червоного Хреста і Комітету з прав людини ООН. Пояснення щодо технічної сторони цього питання у підгрупі давав представник верховного комісара ООН з прав людини.

Під час засідання у Мінську обговорювали також питання захисту цивільного населення, особливо дітей у зоні конфлікту.



Економічна ситуація не розвивається у бажаному напрямку – Сайдік

Економічна підгрупа обговорила, зокрема, нинішній стан, який склався у зв’язку з транспортною блокадою окупованих територій, а також запровадження бойовиками так званого зовнішнього управління для підприємств із українською юрисдикцією, які працюють на окупованій частині Донбасу.



«Розвиток в економічній галузі зовсім не йде в бажаному напрямку. Хотів би нагадати, що в кінці минулого року почалася блокада залізниць. Потім, в лютому цього року, ОРДЛО заявили про запровадження з 1 березня російського рубля як «законного» платіжного засобу. Тоді ж в ОРДЛО було запроваджене зовнішнє управління для підприємств із українською юрисдикцією. Це призвело до позбавлення контролю над цими підприємствами їхніх законних власників. У середині березня рішенням Ради національної безпеки і оборони України було призупинено вантажне транспортне сполучення через лінію зіткнення за виключенням гуманітарних вантажів. Ці дії супроводжувалися іншими подіями. Зокрема, в січні і на початку лютого цього року спостерігалася активізація бойових дій і різке збільшення обстрілів, особливо в трикутнику Авдіївка-Донецьк-Макіївка, а також збільшення числа жертв», – висловив свою стурбованість Мартін Сайдік.

Разом з тим він повідомив, що сторони підтримали ідею створення зон безпеки навколо ключових об’єктів інфраструктури.

Україна заявила про грубе порушення Мінських угод

За словами речниці голови української делегації Дарки Оліфер, українська сторона «ще раз звернула увагу: визнання на території Росії «документів», виданих самопроголошеною владою ОРДЛО; захоплення державних і приватних підприємств України, а також іноземних компаній на непідконтрольній Україні частині Донбасу і запровадження рубля на території ОРДЛО; псевдоуказ про кордон ОРДО – усі ці дії стали грубими порушеннями Мінських угод і змусили Україну обмежити переміщення вантажів через лінію зіткнення».

Україна також засудила чергові спроби Держдуми Росії внести зміни в законодавство Російської Федерації, які спрямовані на «подальшу легітимізацію квазідержавних процесів в ОРДЛО», що Україна розцінює як чергову спробу торпедування Мінського процесу.