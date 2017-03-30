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30 Березень 2017, Київ 16:30
Новини | Політика

Гройсман про можливу зміну Кабміну: хтось видає бажане за дійсне

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що будь-які розмови про можливу відставку нинішнього складу Кабінету міністрів і призначення нового уряду не мають підстав.

«Що стосується зміни уряду, то я вважаю, що це хтось видає бажане за дійсне», – заявив він 30 березня, відвідуючи Житомирський бронетанковий завод.

Відставки Кабміну домагається фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у Верховній Раді .

Нинішній склад уряду на чолі з Володимиром Гройсманом Верховна Рада призначила 14 квітня 2016 року.

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