«I'll be back»: хто чекає на повернення генпрокурора Віктора Шокіна?

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін позивається до суду проти Верховної Ради та президента. Він просить визнати незаконною постанову парламенту про надання згоди на його звільнення, скасувати відповідні президентські укази, а також поновити його на посаді. В історії України вже був випадок поновлення генпрокурора через суд. І хоча юристи стверджують, що ці випадки порівнювати не можна, деякі політики називають повернення Шокіна цілком ймовірним.

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Позов Віктор Шокін подав до Вищого адміністративного суду, він зареєстрований 13 березня 2017 року. Судовий розгляд призначено на 10 квітня. В позовній заяві екс-генпрокурор просить скасувати постанову Верховної Ради, укази президента про звільнення та поновити його на адмінпосаді.

29 березня виповнюється рівно рік, як Верховна Рада дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Депутати здебільшого не коментують поки його ініціативу поновитися, як і сам Віктор Шокін. Журналісти «ТСН» зв’язались із екс-генпрокурором, та він повідомив, що пояснить свою позицію пізніше, коли повернеться в Україну.

Реакції, версії та прогнози політиків

Позафракційний депутат Віктор Чумак, чи то в жарт, чи то всерйоз на своїй сторінці у Facebook описав, з чим пов’язаний позов Шокіна. Депутат припускає, що рішення Шокіна не самостійне, а погоджене із Банковою, що Юрій Луценко готується на нову посаду не нижче прем’єрської, а чинний прем’єр може очолити керівництво партією «Блок Петра Порошенка».

Схожу думку поділяє і політик Анатолій Гриценко. Він повідомив Радіо Свобода, що має підстави так вважати, проте розкривати джерел та коментувати це поки не збирається.

А от депутат Борислав Береза сказав, що для нього ця новина стала дивною і дуже неочікуваною, враховуючи, що позов подається через рік.

«Почекаю, як прокоментують це перші особи БПП. Дуже цікаво, що це зараз діється. Версій якихось в мене немає. Пам’ятаю, як був повернутий на посаду пан Піскун, тому можу сказати, що, мабуть, це щось схоже на подібне», – зазначив в коментарі Радіо Свобода Борислав Береза.

Депутат від Блоку Петра Порошенка Валерій Карпунцов, юрист і колишній помічник генерального прокурора, переконаний, що припущення щодо перестановок у вищому керівництві держави безпідставні. Він наголошує, що, зокрема, Юрій Луценко може претендувати на посаду прем’єра лише за власним бажанням, якого він ніде наразі не висловлював.

Шокін пішов під тиском. Мені, як правнику, юристу, українцю, той тиск, який тоді здійснювався, не був прийнятним

Позов Шокіна на думку депутата може бути пов’язаним із бажанням встановлення справедливості, а не поновленням на посаді.

«Точно розумію, що це пов’язано не з пенсією. Це встановлення юридичного факту задля можливості публічної сатисфакції, публічної справедливості. Шокін пішов під тиском. Мені, як правнику, юристу, українцю, той тиск, який тоді здійснювався, не був прийнятним. Не можна на генерального прокурора, фігуру публічну і процесуально незалежну, чинити тиск внутрішній і зовнішній із вимогою йти з посади. Це є неправомірним, однозначно», – наголошує Карпунцов.

Справи Піскуна та Шокіна – що спільного?

Святослав Піскун ставав генпрокурором України тричі. Двічі він поновлювався на посаді через суд у 2004 та 2007 роках.

Святослав Піскун подавав цивільний позов в рамках трудового законодавства, Віктор Шокін подав адміністративний позов. І це дуже велика різниця розповідає Сергій Головатий, колишній міністр юстиції. На посаді міністра він доводив, як він сам каже, «юридичну безграмотність Піскуна».

Поновлюватись на посаді після того, як він був звільнений двома найвищими суб’єктами – Верховною Радою і президентом... В жодній європейській країні цього не було би

«Піскун стояв на тому, що посада прокурора – це все одно, що посада будівельника, вчителя, будь-кого, хто працює за контрактом, за трудовим договором. Це абсолютна, тотальна, суцільна або максимально можлива його юридична безграмотність і, відповідно, того суду, який його тоді поновлював на підставі трудового кодексу. А Шокін, оскільки він звернувся до адміністративного суду, то мова йде, мабуть, про те, що він вважає, що процедура звільнення була недотримана. Це зовсім інша ситуація, ніж у Піскуна. Але виглядає досить сумнівно. Поновлюватись на посаді генпрокурору, після того, як він був звільнений двома найвищими суб’єктами – Верховною Радою і президентом... В жодній європейській країні цього не було би», – резюмує Сергій Головатий.

Сергій Головатий наголошує на тому що не можна заздалегідь аналізувати шанси судової справи. Що результат може бути встановлений тільки після аналізу всіх фактів в ході судового процесу.

Чому саме зараз і хто може стояти за ініціативою Шокіна?

Віктор Шокін, скоріш за все, не зможе поновитися на посаді, вважає політтехнолог Сергій Гайдай. На його думку, цей позов був поданий майже через рік після звільнення, з причин демонстративних. Це не самостійне рішення екс-генпрокурора, переконаний політтехнолог.

Звільнення його було пов’язане із тиском американської адміністрації. Зараз ситуація змінилася. Тобто, президент показує американській адміністрації свою незалежність

«Всі добре знають, що саме Шокін – креатура нашого президента. Звільнення його було пов’язане із тиском американської адміністрації, особисто Байдена. Це була умова для президента, що після його звільнення продовжиться надання допомоги від американської адміністрації. Зараз ситуація змінилася, як і американська адміністрація. Тобто, президент показує американській адміністрації свою незалежність. Це така демонстрація спроможності діяти самостійно, підтримки ж уже немає, а Америка, можливо, шукає нову креатуру замість нашого президента», – висловив свій погляд на ситуацію Сергій Гайдай.

Так уже збіглося, що незабаром, 15 квітня, спливає термін річного імунітету від звільнення, який набув уряд минулого року. Політолог Сергій Таран зазначає, що переформатування в Кабміні, навіть на найвищих щаблях, цілком можливі, але залежать від депутатів. Він зауважує, що не варто виключати того, що за позовом Шокіна можуть стояти політичні сили, які прагнуть переформатування більшості в парламенті. Втім, переконаний, що це не сили, які складають коаліцію. Та здебільшого політолог схиляється до думки, що екс-генпрокурор є жартівником в певному сенсі.

Шокін просто має дуже гарне почуття гумору і починає порушувати те питання, яке не має жодних перспектив

«Фігура Юрія Луценка була політичною, яка призначалась внаслідок консенсусу між тими політичними силами, які складали більшість. Більше того, жоден політик, який у Верховній Раді представляє більшість, не висловлював претензій до генерального прокурора. Тому підстав говорити про його заміну чи підрив його легітимності просто немає. Мені здається, що Шокін просто має дуже гарне почуття гумору і починає порушувати те питання, яке не має жодних перспектив», – зазначає Сергій Таран.

Віктор Шокін був призначений генпрокурором 10 лютого 2015 року. Екс-генпрокурору дорікали неефективними розслідуваннями у справах Майдану та щодо оточення президента-втікача Віктора Януковича.

У березні 2016 року Верховна Рада дала згоду на звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора. Відповідно до чинного законодавства, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється з посади за згодою Верховної Ради президентом України.