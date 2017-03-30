У Києві завершився фестиваль Docudays UA: головний приз конкурсу «Україна» отримав фільм «Укриття»

У Києві в Будинку кіно відбулася церемонія закриття 14-ого Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

На фестивалі, що тривав від 24 березня, були представлені понад 100 фільмів, серед них близько 40 кінострічок взяли участь у конкурсній програмі в чотирьох номінаціях: «Життя», «Права», «Коротко» та «Україна».

Головний приз конкурсу «Життя» отримав режисер Дженні Гейдж (США) за стрічку «Усі ці нерви», конкурсу «Права» – режисер Якоб Пройсс (Німеччина) за фільм «Пол приходить з-за моря: щоденник зустрічі», конкурсу «Коротко» – фільм «Я не тутешня», режисерів Майте Альберді, Гедре Жикіте (Литва-Чілі), а конкурсу «Україна» – фільм «Укриття», режисер Анастасія Максимчук.

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