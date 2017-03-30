У Києві на фестивалі Docudays UA провели акцію на підтримку Сенцова

У Києві на церемонії нагородження переможців Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA провели акцію на підтримку українського кінорежисера Олега Сенцова, якого утримують в ув’язненні в Росії. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Перед початком церемонії нагородження, глядачі та учасники фестивалю підняли плакати з написом #FreeSentsov.

25 березня на фестивалі Docudays UA відбувся показ фільму «Процес» про Олега Сенцова режисера Аскольда Курова. Перед цим показом теж відбулася акція на підтримку кримчанина.

Крим.Реалії спільно з Радiо Свобода й Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини Docudays UA випустили спеціальний проект «Кіногерой Олег Сенцов» про кримчанина, режисера, політв’язня Олега Сенцова. Проект підготовлений до прем’єри фільму.

Спеціальний проект складається з трьох частин, перша присвячена Олегу Сенцову як режисерові, друга розповідає про судовий процес і тюремне ув’язнення кримського політв’язня, третя частина спецпроекту присвячена акціям на підтримку Олега Сенцова, що відбувались у різних країнах світу.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до переліку політв’язнів.