Понад тисяча силовиків проводять обшук у компанії, яка належить громадянину Росії – Луценко

Зранку 31 березня в Одесі відбувається обшук у компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів і належить громадянину Росії Ігорю Кесаєву. Обшук та інші слідчі дії проводять понад тисяча правоохоронців, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму», – твердить Луценко.

Досудове розслідування встановило, що «з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» (тепер – «Тедіс Україна») є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон».

«Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ «Тедіс» призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують із членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова» – одного з постачальників зброї терористичним організаціям «ДНР-ЛНР», – заявив Луценко.

«Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015 – 2017 роки виведено 2,5 мільярда гривень», – додав він.

За даними слідчих, для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

Радіо Свобода спробувало зв’язатися з офісом компанії «Тедіс Україна». Єдиний публічно доступний телефон, вказаний на сайті компанії, не відповідає, автовідповідач рекомендує «залишити повідомлення після звукового сигналу».