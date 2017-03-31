Число загиблих від вибуху в Пакистані зросло до 22

Число жертв вибуху на північному заході Пакистану зросло до щонайменше 22 людей, десятки людей – поранені. Раніше повідомляли про п'ятьох загиблих.

Представник урядової адміністрації Захід Хусейн 31 березня повідомив, що бомба вибухнула поблизу шиїтської мечеті на центральному ринку міста Парачинар, адміністративного центру племінного району Куррам на кордоні з Афганістаном.

Відповідальності за вибух на себе ніхто не взяв.

За попередній такий вибух у Парачинарі, що стався 21 січня і внаслідок якого загнули 24 людини, відповідальність взяло угруповання «Талібан».

Район Куррам відомий сутичками між представниками сунітів і шиїтів, які складають близько 20% 200-мільйонного населення Пакистану.