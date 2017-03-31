Японія надасть 3,9 мільйона доларів на підтримку постраждалих через конфлікт на Донбасі – посол

Японія надасть 3,9 мільйона доларів на підтримку постраждалих внаслідок конфлікту на сході України, заявив посол Японії в Україні Шігекі Сумі.

«Допомогу планується надати протягом року для відновлення Донбасу. Це продовження надання допомоги цьому регіону», – сказав він.

Дипломат зазначив, що виділення коштів у рамках почнеться з 1 квітня 2017 року.

Японія не вперше надає допомогу Україні, зокрема, минулого року Японія виділила 13,6 мільйона доларів як гуманітарну допомогу для відновлення інфраструктури сходу України.

Навесні 2014 року після російської анексії Криму на сході України збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними ООН, станом на грудень 2016 року близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги через конфлікт на Донбасі.