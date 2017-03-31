США стурбовані діями Росії в Афганістані – Маттіс

Міністр оборони США Джим Маттіс висловив занепокоєння діями Росії в Афганістані і її взаємодією і угрупованням «Талібан».

«Ми бачили російську активність візаві з талібами», – сказав Маттіс, перебуваючи в Лондоні 31 березня.

«Я не хочу зараз говорити, чи це проявляється в зброї і такого роду речах, але, звичайно ж, їхня мета там, зважаючи на іншу їхню діяльність, дає нам підстави для занепокоєння», – додав він.

23 березня командувач сил НАТО в Європі, генерал США Кертіс Скапаротті заявив, що бачив свідчення того, що Росія нарощує зусилля з метою чинити вплив на «Талібан» і, за його словами, «можливо, навіть постачати» це угруповання.

Москва цю заяву заперечила.

Представники ж «Талібану» заявили агентству «Ройтерз», що мають значні контакти з Москвою принаймні з 2007 року, але запевнили, що російське втручання не виходить за межі «моральної і політичної підтримки».

Міжнародні сили під проводом США воювали проти талібів, скинувши їхню владу в Афганістані, від 2001 року, після терактів 11 вересня того року у США. Після завершення міжнародної операції наприкінці 2014 року Вашингтон домовився з Кабулом про подальше перебування частини військ США в Афганістані для допомоги в боротьбі з талібами афганським силовим структурам. Останнім часом афганські урядові сили втрачають під наступом талібів усе нові частини країни.