Парламент Чечні дозволив носіння хіджабів у школах

Парламент Чечні, переважно мусульманського регіону Росії, підтримав дозвіл на носіння у школах хіджабів. 30 березня чеченські законодавці підтримали зміни до закону про освіту.

У Чечні переконують, що поправки не суперечать російському федеральному законодавству і забезпечують право учнів носити одежу і символи, які є частиною їхньої традиції і віри.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 31 березня заявив, що у Кремлі не мають визначеної позиції щодо таких дій місцевої влади Чечні, додавши, що ці питання у кожному регіоні вирішують по іншому.

Питання щодо носіння хіджабів у школах у Росії спричиняє суперечки. У січні міністр освіти Росії Ольга Васильєва зіштовхнулася з жорсткою критикою лідера Чечні Рамзана Кадирова і російських ісламських проповідників після того, як закликала заборонити у школах Росії носіння хіджабів.