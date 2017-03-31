Офіс Мей отримав запит щодо нового референдуму у Шотландії

Офіс британського прем’єр-міністра Терези Мей отримав листа від першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен із запитом про проведення нового референдуму щодо незалежності.

Шотландія планує провести голосування восени 2018 року і навесні 2019 року. У Лондоні раніше заявили, що цей запит буде відхилений. Тереза Мей назвала референдум про незалежність несвоєчасним. Чи можливий такий референдум пізніше, британський прем’єр не уточнила.

28 березня парламент Шотландії прийняв пропозицію Ніколи Стерджен про повторному референдумі щодо незалежності.

Попереднє голосування про незалежність у Шотландії відбулося у вересні 2014 року. Тоді близько 55% шотландців вважали за краще залишитися у складі Сполученого Королівства.

Нинішній референдум пов’язаний з виходом Великої Британії зі складу Євросоюзу. Більшість жителів Шотландії висловилися за перебування Британії у ЄС. Про початок процедури виходу британський уряд оголосив 29 березня.