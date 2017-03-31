СБУ заборонила в’їзд до України автору логотипу анексованого Криму

СБУ заборонила в’їзд в Україну російському дизайнеру, автору логотипу анексованого Криму Артемію Лебедєву. Про це повідомляє видання «Апостроф» з посиланням на відповідь СБУ.

У відомстві повідомили, що заборонили в’їзд «у зв’язку з вчинення ним діяльності, спрямованої на нанесення шкоди національним інтересам у сфері інформаційної безпеки».

Артемій Лебедєв на своїй сторінці у Facebook висловив обурення щодо цього рішення.

«Що стосується мого впливу на безпеку, то воно як раніше було і зараз нікуди не дінеться. Я надалі говоритиму правду своїм любим читачам», – написав він, додавши, що 10% читачів його блогу – з України.

Раніше ЗМІ припускають, що Лебедєву заборонили в’їзд через те, що він відвідував анексований Росією Крим і непідконтрольну українській владі територію Донбасу.