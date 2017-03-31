Замовником провокацій на заході України є лідер організації «Наждак» – СБУ

У СБУ вважають, що лідер радикальної організації «Наждак» Микола Дульський є замовником акції з перекриття траси у Львівській області. Також у Службі безпеки пов’язують обстріл консульства Польщі у Луцьку і одночасну з ним спробу перекриття траси «Львів – Рава-Руська» «частинами підривної акції, організованої одним центром – спеціальними службами Російської Федерації».

«Як встановили оперативники спецслужби, замовником реалізації протиправного задуму російських спецслужб є лідер радикальної громадської організації «Наждак» Микола Дульський, який переховується на території Росії, і якого розшукують українські правоохоронці за погрозу вбивства. Дульський – відомий агент впливу російських спецслужб, який за гроші веде активну антиукраїнську діяльність з 2015 року. Також встановлено, що його група причетна до замовних протестних заходів 15 березня біля Центрвиборчкому», – мовиться у повідомленні СБУ, опублікованому 31 березня.

У ніч на 29 березня в Луцьку невідомі з РПГ обстріляли будівлю Генерального консульства Польщі. Ніхто не постраждав, будівля пошкоджена.

Одночасно із цим на Львівщині на трасі Львів – Рава-Руська у районі села Гряда 29 березня понад 100 людей спробували провести акцію із закликом до українців не утискати права поляків.

Через обстріл консульства Польщі у СБУ порушили справу за статтею «теракт» і заявили, що у нападі могла бути зацікавлена Росія.

Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону всіх іноземних представництв.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що тимчасово зупиняє роботу своїх консульських установ в Україні.