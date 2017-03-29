Перехоплено інструкції спецслужб Росії – силовики про акцію щодо Польщі

Луцьк-Львів – 29 березня десять хвилин після півночі у Луцьку пролунав вибуху в адмінбудівлі Генерального консульства Польщі. Ніхто не постраждав. У приміщенні перебували охоронці. За попередньою інформацією силовиків Волинської області, постріл здійснено з гранатомета, вони це розцінили, як терористичний акт. Президент України Петро Порошенко мав телефонну розмову з польським колегою Анжеєм Дудою і обоє глав держави назвали цей теракт провокацією.

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За словами керівництва СБУ і поліції у Волинській області, стріляли з гранатомета РПГ-22, з дороги. На місці силовики знайшли залишки кришки гранатомета. Постріл був скерований у будівлю із задньої частини подвір’я, де не ведеться відеоспостереження.

«Саме Генконсульство відмовилось від охорони в нічний час, воно саме її забезпечувало. Відеоспостереження у консульстві є, але охоплює лише територію консульства, лише його два поверхи, вищих поверхів не охоплює. Це житлове приміщення, яке обладнане під готель для тимчасового проживання працівників консульства. Щодо відеоспостереження на прилеглих будівлях, то там є відеокамери і зараз ми знімаємо покази. Будинок не зазнав значних пошкоджень. Є певні зачіпки, але ми не можемо наразі їх конкретизувати», – зазначив начальник Головного управління Нацполіції у Волинській області Петро Шпига.

Зараз слідчо-оперативна група опрацьовує кілька версій, зокрема не виключає і кримінальні бізнесові розборки, що стосуються самої будівлі, де розташовується консульство. Правоохоронцями порушено кримінальне провадження за статтею 258 «терористичний акт».

«Провокації проти Республіки Польща на території України вигідні тільки Російській Федерації. Працює слідчо-оперативна група з працівників поліції і СБУ. Виїхала група СБУ з Києва у Луцьк», – заявив голова Служби безпеки України у Волинській області Юрій Фелонюк.

«Провокації вигідні Росії»

Напад на будівлю Генконсульства Польщі у Луцьку президент України Петро Порошенко назвав брутальним і цинічним. Глава української держави спілкувався із польським президентом Анджеєм Дудою і запевнив колегу, що українська влада діятиме рішуче, щоб унеможливити такі провокації у майбутньому. Український президент запропонував залучити польських фахівців до складу оперативно-слідчої групи щодо встановлення винних у цьому злочині.

МЗС України вважає напад на приміщення дипломатичної установи Польщі «черговою цілеспрямованою провокацією, яка, без сумніву, має на меті зашкодити стратегічному партнерству між Україною та Польщею». «Не виключено, що ця провокація, як і попередні акти вандалізму, інспіровані ззовні», – зазначили в міністерстві.

Провокації проти Польщі, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Росії, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак. До Луцька виїхала група співробітників Центрального управління СБУ.

Російська агентура активно працює – Синютка

Тимчасом до рук львівських поліцейських потрапили електронні інструкції російською мовою щодо підготовки акцій із дискредитації України і висвітлення негативно цих подій у медіа.

«Це свідчить про одне – російська агентура активно працює на території Західної України», – наголосив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Згідно з цими інструкціями російських спецслужб, зазначив очільник Нацполіції у Львівській області Валерій Середа, 29 березня на Львівщині діяла група з близько 150 осіб, яка намагалась вчинити антипольську провокацію на трасі Львів-Рава-Руська. Люди ходили по пішому переходу, перешкоджаючи руху транспорту, розгорнули плакати польською мовою на кшталт «Ні! Геноциду поляків», «Волинь у наших серцях», а коли хотіли запалити шини, поліція їх затримала. Серед учасників цієї акції не було жодного представника польської громади, повідомив керівник поліції. За даними правоохоронців, за участь у провокації роздавали від 50 до 200 гривень.

Поляків на цій акції не було. Там були наші наркозалежні «клієнти» і діти 13-14 років. Замовників ми відслідковуємо

«Поляків на цій акції не було. Там були наші наркозалежні «клієнти» і діти 13-14 років, школярі зі Львова. Свідомих людей там не було. Замовників ми відслідковуємо. Це мала бути чергова провокація зі сторони Росії. Учасники акції мали навіть квадрокоптер, щоб створити «картину» для ЗМІ. Ми допитуємо всіх учасників акції», – повідомив Валерій Середа.

СБУ відстежувала організаторів

СБУ знала про акцію на кордоні заздалегідь, стежила за підготовкою, щоб перехопити замовників.

«Акція мала тривати до 22-ї години. Також планувався силовий опір правоохоронним органам, плакати виконані досить якісно з поліграфічної точки зору. Тобто, до акції заздалегідь добре готувались», ‒ зауважив начальник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Учасники акції прибули організовано автобусами з Хмельницької, Закарпатської та Івано-Франківської областей, а також організатори підібрали людей без місця проживання поблизу місцевого ринку. За даними СБУ, серед організаторів акції були уродженець Луганщини та мешканка Львова, яка перебуває на обліку у психдиспансері. Олександр Ткачук повідомив, що відео з цієї акції планували в режимі онлайн транслювати через мережу інтернет за допомогою квадрокоптера. Паралельно готувались інформаційні «вкиди» через загальнонаціональні ЗМІ.

Обстріл приміщення польського консульства у Луцьку, провокація на трасі Львівщини здійснено з метою розпалити ненависть у західному регіоні між українцями та поляками, а також є намаганням залякати польську громаду в Україні, щоб спонукати людей виїжджати в сусідню державу, а ще спроба російських спецслужб організувати телефонну розмову з польським президентом Анджеєм Дудою (тоді, коли президенти України і Польщі вже порозмовляли) – це схема російських провокацій, переконані силовики, зазначають в СБУ.

Щоби запобігти черговим провокаціям, президент України доручив посилити охорону іноземних дипломатичних та консульських установ в Україні. Адже такі акції можуть активізуватись. Оскільки 28 квітня українці вшановуватимуть трагічну сторінку – 70-і роковини операції «Вісла», коли у 1947 році упродовж півроку примусово було депортовано близько 150 тисяч українців із Ряшівського, Люблінського і Краківського воєводств на захід і північ Польщі.