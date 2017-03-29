Обстріл із гранатомета консульства Польщі у Луцьку – це провокація «третьої сили» – польська реакція

Варшава – Сили, які скоюють антипольські провокації в Україні, діють дедалі нахабніше, і це стає дуже небезпечним для українсько-польських відносин. Українські спецслужби повинні посилити охорону польських пам’яток та дипустанов і схопити злочинців, інакше складеться враження, що українська влада не контролює ситуації в державі. Такі міркування висловлюють польські політики та експерти, коментуючи нічний обстріл з гранатомета консульства Польщі в Луцьку. МВС України вже повідомило, що посилює безпеку диппредставництв. Натомість польське МЗС заявило про тимчасове призупинення роботи всіх польських консульських установ на території України.

Віце-міністр Дедзічак висловив глибоке занепокоєння та обурення фактом обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Держсекретар вимагає від української сторони рішучих і негайних дій для виявлення і покарання винних, а також забезпечити ефективну і цілодобову охорону польських дипломатичних та консульських представництв в Україні

Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило заяву в зв’язку з нічним обстрілом із гранатомета консульства Польщі в Луцьку. Для представлення своєї позиції щодо обстрілу споруди консульства польський МЗС викликав на розмову Андрія Дещицю, посла України у Польщі. З послом зустрівся заступник міністра Ян Дзедзічак. «Під час розмови віце-міністр Дедзічак висловив глибоке занепокоєння та обурення фактом обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Держсекретар вимагає від української сторони рішучих і негайних дій для виявлення і покарання винних, а також вимагає забезпечити ефективну і цілодобову охорону польських дипломатичних та консульських представництв, акредитованих в Україні», – йдеться у заяві. Водночас заступник міністра Дзедзічак оголосив, що до моменту виконання очікувань польської сторони, всі польські консульства в Україні будуть закриті. Утім, незважаючи на закриття польських консульських установ, консули надаватимуть необхідну допомогу громадянам Польщі.

Це дуже небезпечна ситуація – Косцінський

Станіслав Карчевський, маршалок польського Сенату в розмові з кореспондентом «Польського радіо» назвав нічні події в Луцьку «дуже серйозною справою». На його думку, обстріл дипустанови є результатом втручання «третьої сторони» й має на меті погіршити відносини Польщі з Україною.

Без сумніву, це провокація. Натомість питання звучить: хто і з якою метою? Знаємо контекст, триває агресія Росії проти України

Схожі міркування у Павла Солоха, керівника Бюро національної безпеки Польщі. «Без сумніву, це провокація. Натомість питання звучить: хто і з якою метою? Знаємо контекст, триває агресія Росії проти України», – цитує слова Солоха Польське агентство преси (PAP).

Пьотр Косцінський, директор Фонду Йоахіма Лелевеля в розмові з кореспондентом Радіо Свобода назвав події в Луцьку драматичними. Аналітик припускає, що організатори обстрілу консульства хочуть показати безпорадність української держави щодо провокаторів і терористів.

Важко собі уявити, як в центрі міста можна спокійно дістати гранатомет і вистрелити в будинок. Можна сказати, що триває війна, зброя легкодоступна, а кордон нещільний, та якщо можна стріляти в дипустанову, причому на заході країни, то це дуже небезпечна ситуація

«Проблема в тому, що Україна неспроможна ефективно контролювати свою територію, неспроможна вберегти польські цвинтарі та пам’ятники, як і консульство Польщі, тобто місце, яке треба пильно охороняти. Консульство в Луцьку розташоване в центрі міста, і важко собі уявити, як там можна спокійно дістати гранатомет і вистрелити в будинок. Охорона мала б бути набагато ефективнішою. Звісно, можна сказати, що триває війна, що зброя легкодоступна, а кордон нещільний, та, з іншого боку, якщо можна стріляти в дипустанову, причому на заході країни, звідки далеко до зони бойових дій, то це дуже небезпечна ситуація», – розмірковує Косцінський.

Більшість польських політиків досконало розуміє про що йдеться – Госєвська

Вони використовують кожен інцидент, кожну провокацію на польському чи українському боці, аби нас посварити, підбурити, щоб протидіяти нормалізації стосунків

​Малгожата Госєвська, депутат Сейму, політик із правлячої в Польщі партії «Право і справедливість» регулярно буває в Україні, зокрема на Донбасі. За її словами, обстріл польського консульства в Луцьку – це чергова фаза російських провокацій, які мають спричинити дедалі більше погіршення польсько-українських стосунків. «Думаю, що більшість польських політиків досконало розуміє, у чому справа і про що йдеться. Проте у нас надзвичайно активні різні середовища, які мають підтримку деяких політиків, а також церковних діячів, які чомусь не хочуть цього розуміти. Вони використовують кожен інцидент, кожну провокацію на польському чи українському боці, аби нас посварити, підбурити, щоб протидіяти нормалізації стосунків», – сказала депутат Сейму.

На думку Госєвської, українські та польські силовики повинні спільно і рішуче відреагувати на обстріл консульства в Луцьку, інакше провокатори ще більше знахабніють – і тоді можна очікувати значно драматичніших подій, ніж інцидент у Луцьку, під час якого, на щастя, ніхто не постраждав. Госєвська каже, що досвід ефективної співпраці спецслужб двох країн є. За її словами, спільними зусиллями польської та української сторін вдалося запобігти провокації під час недавніх урочистостей у Гуті Пеняцькій біля пам’ятника вбитим під час Другої світової полякам. На ці урочистості намагалася потрапити група екстремістів із Польщі, та їх не пропустили через польсько-український кордон.

Українські правоохоронці порушили справу за статтею «теракт».

Міністерство внутрішніх справ України вже повідомило про посилення безпеки дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні.

Посилити охорону диппредставництв в Україні доручив президент України Петро Порошенко.

Крім того, Порошенко під час телефонної розмови із польським колегою Анджеєм Дудою запропонував залучити фахівців із Польщі до розслідування обстрілу будівлі польського Генконсульства в Луцьку.

Як повідомляє прес-служба президента, лідери двох держав погодились, що жодні провокації не повинні впливати на дружні польсько-українські відносини. Крім того, Порошенко і Дуда домовилися продовжити контакти на найвищому рівні, йдеться в повідомленні.